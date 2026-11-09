Tăng cường xử lý hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe

Ghi nhận thực tế trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh người điều khiển xe máy, vừa lưu thông, vừa sử dụng điện thoại. Có người một tay cầm lái, tay còn lại cầm điện thoại nghe gọi; người tranh thủ đọc tin nhắn, xem bản đồ hoặc thao tác trên màn hình ngay cả khi phương tiện đang di chuyển giữa dòng xe đông đúc.

Đáng lo ngại, một số trường hợp nhìn điện thoại trong thời gian dài, không chú ý quan sát phía trước, di chuyển thiếu ổn định, bất ngờ giảm tốc độ hoặc chuyển hướng mà không có tín hiệu cảnh báo. Tại các nút giao, nơi mật độ phương tiện lớn, hành vi này càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người điều khiển xe máy dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lưu thông trên đường. Ảnh: NT

Hệ lụy không chỉ dừng lại ở những vụ va quệt, mà còn có thể gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của chính người vi phạm và những người tham gia giao thông khác. Đáng nói, nhiều người vẫn xem việc tranh thủ sử dụng điện thoại khi lái xe là thói quen bình thường, chưa nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm của hành vi.

Trước nguy cơ mất an toàn giao thông từ hành vi này, lực lượng CSGT Hà Nội đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết phát hiện và xử lý vi phạm.

Trước đó, ngày 7-11, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng.

Lực lượng CSGT kiểm tra một trường hợp vi phạm tại khu vực nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng. Ảnh: NT

Trong khoảng một giờ, tổ công tác phát hiện 6 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy dùng tay sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển. Hành vi này khiến người điều khiển mất tập trung, hạn chế khả năng quan sát, phản ứng chậm trước tình huống bất ngờ và làm gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông.

Điển hình, vào lúc 16h45 ngày 7-11, tổ công tác phát hiện anh V.H.H (SN 2001, trú tại Thanh Hóa), điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 30M9-14xx, một tay cầm điện thoại để thực hiện cuộc gọi khi đang lưu thông. Làm việc với lực lượng chức năng, anh H cho biết do có việc cần liên lạc nên đã sử dụng điện thoại trong lúc lái xe.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 88AD-006.xx do anh H.X.C (SN 2005, trú tại Phú Thọ) điều khiển. Qua kiểm tra, người này không đội mũ bảo hiểm và đeo tai nghe khi tham gia giao thông. Anh C cho biết sử dụng tai nghe để nghe hướng dẫn chỉ đường từ điện thoại.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, sử dụng điện thoại bằng tay hoặc thiết bị âm thanh không được phép khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy là hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt, tại những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, chỉ một thao tác thiếu tập trung cũng có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người cùng tham gia giao thông.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện lực lượng CSGT khuyến cáo, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Trường hợp cần nghe, gọi hoặc xử lý công việc, người lái xe nên chủ động dừng phương tiện tại vị trí an toàn, đúng quy định rồi mới thực hiện.

Đối với tài xế xe ôm công nghệ, nhân viên giao hàng thường xuyên cần theo dõi chỉ dẫn, giá đỡ điện thoại có thể hỗ trợ quan sát thông tin nhưng không đồng nghĩa với việc được phép thao tác trên thiết bị khi phương tiện đang di chuyển.

Thời gian tới, lực lượng CSGT Hà Nội tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Qua đó, từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.