Tăng cường xử lý hành vi chở người trên thùng xe dịp Trung thu
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đà Nẵng ngày 22-9 cho biết, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và khai thác hệ thống camera giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp Trung thu năm nay.
Đáng chú ý, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng CSGT tập trung ngăn chặn tình trạng sử dụng xe tải, xe công nông, xe ba gác, xe kéo… để chở người trên thành, thùng xe. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Theo Phòng CSGT, khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng, vào cua hoặc xảy ra va chạm, người ngồi trên thùng, nắp thùng, mui xe rất dễ bị ngã xuống đường, dẫn đến thương tích, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Phòng CSGT khuyến cáo các đoàn múa lân, nhóm thanh thiếu niên tuyệt đối không sử dụng xe tải, xe công nông, xe ba gác… để chở người. Phụ huynh cần chủ động nhắc nhở, quản lý con em, không để tham gia hoặc cổ vũ các hành vi giao thông nguy hiểm. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.
Trong dịp Trung thu, Phòng CSGT sẽ phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm những đêm hội trăng rằm trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra vui tươi, văn minh và an toàn.
Công Hạnh
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tang-cuong-xu-ly-hanh-vi-cho-nguoi-tren-thung-xe-dip-trung-thu-post358297.html