Tăng cường xử lý hành vi chở người trên thùng xe dịp Trung thu

Đáng chú ý, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, lực lượng CSGT tập trung ngăn chặn tình trạng sử dụng xe tải, xe công nông, xe ba gác, xe kéo… để chở người trên thành, thùng xe. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Những hành vi vi phạm như trong ảnh sẽ được lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý nghiêm trong dịp Tết Trung thu năm nay

Theo Phòng CSGT, khi phương tiện phanh gấp, chuyển hướng, vào cua hoặc xảy ra va chạm, người ngồi trên thùng, nắp thùng, mui xe rất dễ bị ngã xuống đường, dẫn đến thương tích, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Phòng CSGT khuyến cáo các đoàn múa lân, nhóm thanh thiếu niên tuyệt đối không sử dụng xe tải, xe công nông, xe ba gác… để chở người. Phụ huynh cần chủ động nhắc nhở, quản lý con em, không để tham gia hoặc cổ vũ các hành vi giao thông nguy hiểm. Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT quyết tâm giữ vững TTATGT để người dân vui dịp Tết Trung thu an toàn

Trong dịp Trung thu, Phòng CSGT sẽ phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Qua đó, góp phần bảo đảm những đêm hội trăng rằm trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra vui tươi, văn minh và an toàn.

Công Hạnh