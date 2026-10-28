Tăng cường xử lý chó thả rông

Tại phường An Xuyên, tình trạng chó thả rông nơi công cộng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Nhiều hộ lùa chó vào nhà khi phát hiện bóng dáng lực lượng làm nhiệm vụ, nhưng khi lực lượng vừa đi khỏi thì tình trạng trên lại tái diễn. Ðiều này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ chó cắn người, lây truyền bệnh dại và tai nạn giao thông.

Mặc dù ngành chức năng thường xuyên ra quân nhắc nhở, tuyên truyền, nhưng tình trạng thả rông chó không đeo rọ mõm, không chăn dắt, ra nơi công cộng vẫn tái diễn.

Ông Kim Văn Nguyên, chuyên viên Phòng Kinh tế phường An Xuyên, cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, UBND phường phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh ra quân xử lý chó thả rông trên địa bàn. Lực lượng an ninh phường phối hợp với các khóm cũng sẽ đồng loạt ra quân thường xuyên để nhắc nhở, đồng thời sẽ có mức xử phạt trường hợp cố tình vi phạm”.

Lực lượng chức năng phường An Xuyên tăng cường kiểm tra, ra quân xử lý vi phạm với tần suất 2 ngày 1 lần. Cùng với đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ nuôi chó thực hiện nghiêm quy định về quản lý vật nuôi, không để chạy rông nơi công cộng.

Nhiều địa phương trong tỉnh cũng chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh dại. Bên cạnh giải pháp kiểm tra, xử lý thì công tác tiêm phòng cũng được chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ tiêm chủng trên đàn chó, mèo của tỉnh chỉ đạt hơn 50% trên tổng số hơn 234 ngàn con. Từ đầu năm đến nay, Cà Mau ghi nhận 3 ổ dịch dại, cho thấy tình hình dịch bệnh dại vẫn còn diễn biến phức tạp. Do đó, yêu cầu cấp thiết là phải tăng cường giám sát, quản lý đàn chó, mèo, đồng thời đẩy mạnh công tác tiêm phòng đồng bộ tại các địa phương.

Lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với hộ nuôi chó thả rông không đeo rọ mõm, không có người chăn dắt.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, cho biết: “Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục thống kê đàn chó, mèo và tiến hành tiêm phòng, bảo đảm tỷ lệ đạt từ 80% trở lên. Khi phát hiện có ổ dịch dại, chính quyền địa phương cùng cơ quan chuyên môn về thú y, y tế phải xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan. UBND tỉnh đã phê duyệt cho đơn vị xây dựng 2 mô hình về an toàn dịch bệnh trên động vật tại 2 phường: An Xuyên và Bạc Liêu”.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao khi xuất hiện triệu chứng. Mặc dù vậy, bệnh dại rất dễ phòng tránh bằng các biện pháp như: tiêm ngừa, quản lý chặt vật nuôi theo quy định của pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành chức năng, mỗi hộ nuôi cần nâng cao trách nhiệm, không thả rông chó, đeo rọ mõm cho chó và chăn dắt khi đưa ra nơi công cộng, chủ động tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi. Sự tự giác của mỗi gia đình không chỉ góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng mà còn tạo điều kiện để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.