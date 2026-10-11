Tăng cường xây dựng và thi hành pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, từ ngày 11/6 đến 10/9/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng phát hiện 115 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, trong đó xác định được đối tượng vi phạm ở 79 vụ, chiếm 68,7%. Có 65 vụ phá rừng trái pháp luật, với diện tích rừng bị thiệt hại 12,6303 ha

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong quá trình tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đơn vị thực hiện việc xin ý kiến cấp có thẩm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời chú trọng kỷ cương, kỷ luật, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.

Cùng với đó, công tác xây dựng và hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường được thực hiện theo hướng thống nhất, đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn. Sở thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong quý III/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và tham mưu UBND tỉnh ban hành 13 quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Đây là cơ sở góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành.

Đáng chú ý, việc tổ chức thi hành pháp luật được tăng cường thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra, theo dõi và xử lý các hành vi vi phạm. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, từ ngày 11/6 đến 10/9/2026, toàn tỉnh phát hiện 115 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, trong đó xác định được đối tượng vi phạm ở 79 vụ, chiếm 68,7%. Có 65 vụ phá rừng trái pháp luật, với diện tích rừng bị thiệt hại 12,6303 ha.

Trong lĩnh vực đất đai, toàn tỉnh xảy ra 70 vụ vi phạm với diện tích 10,5695 ha. Đối với lĩnh vực môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và kiểm soát nguồn thải được tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm và những khu vực có khả năng phát sinh điểm nóng. Trong quý III, cơ quan chức năng phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 626,5 triệu đồng; đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân khắc phục tồn tại và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được tăng cường. Sở đã thành lập 11 đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm tại 151 cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh nông sản, thủy sản. Qua kiểm tra thực tế 90 cơ sở, có 72 cơ sở đạt yêu cầu, 15 cơ sở còn một số hạn chế nhưng chưa đến mức xử phạt và được hướng dẫn khắc phục. Ba cơ sở vi phạm bị xử lý hành chính với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp luật. Sở đã ban hành kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2026, từng bước nâng cao năng lực tham mưu và thực hiện công tác pháp chế.

Một điểm được đẩy mạnh là chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong xây dựng, thi hành pháp luật. Sở đang nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ; phối hợp thử nghiệm AI trên iOffice, thư điện tử công vụ và hệ thống kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, đơn vị phối hợp triển khai cơ sở dữ liệu không gian địa lý dùng chung, chuẩn hóa và số hóa hồ sơ, dữ liệu chuyên ngành để từng bước tích hợp vào hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Theo đánh giá, trong quý III/2026, các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 66-NQ/TW được triển khai kịp thời, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn một số khó khăn; công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm ở một số lĩnh vực chưa thật sự kịp thời, hiệu quả.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, phòng ngừa và xử lý vi phạm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới và bảo đảm nguồn lực phù hợp cho công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật./.