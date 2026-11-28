Chánh án Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, phải sang) và Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao làm việc với các chuyên gia quốc tế tại Singapore. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên đã trao đổi về hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, về chuẩn bị thành lập Tòa án chuyên biệt, thủ tục tranh tụng, tính độc lập, thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt...

Đánh giá cao những ý kiến trao đổi và góp ý, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng trân trọng mời các chuyên gia quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế “Xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam” vào tháng 1/2027 tại Hà Nội, hoan nghênh các chuyên gia tham gia đóng góp ý tưởng tổ chức, chuẩn bị và trình bày tham luận tại hội thảo.

Trong chuyến thăm, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng gặp gỡ nhóm thực tập sinh của Tòa án nhân dân tối cao đang thực tập tại Tòa Thương mại quốc tế Singapore; dự lễ kỷ niệm 200 năm thành lập hệ thống Tòa án Singapore.