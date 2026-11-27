Chánh án Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, phải sang) và Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao làm việc với các chuyên gia quốc tế tại Singapore. (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Singapore, ngày 26/11, Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các chuyên gia quốc tế về công tác xây dựng và vận hành Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Ông Fracis Xavier, Luật sư cao cấp của Văn phòng luật Rajah & Tann LLP, cùng nhóm chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm về Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế đã tiếp và trao đổi với đoàn.

Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin về quá trình thành lập, tình hình hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, quá trình chuẩn bị thành lập Tòa án chuyên biệt, thủ tục tranh tụng, tính độc lập của Tòa án chuyên biệt, thẩm quyền của Tòa án chuyên biệt, quan hệ giữa Tòa án chuyên biệt và Trọng tài, quy trình tranh tụng tại tòa, quy tắc tố tụng có thể áp dụng cho Tòa án chuyên biệt, quy tắc ứng xử, quy định thành lập hội đồng tư vấn, thành lập bộ máy hỗ trợ, lương và thù lao của Thẩm phán và cán bộ làm việc tại Tòa án chuyên biệt.

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những ý kiến trao đổi, góp ý và trân trọng mời các chuyên gia quốc tế tham dự Hội thảo quốc tế về “Xây dựng Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam,” dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027 tại Hà Nội.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng hoan nghênh các chuyên gia tham gia đóng góp ý tưởng tổ chức, chuẩn bị và trình bày tham luận tại hội thảo.

Cùng ngày, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã gặp gỡ nhóm thực tập sinh của Tòa án Nhân dân tối cao hiện đang thực tập tại Tòa Thương mại quốc tế Singapore.

Sau khi nghe nhóm báo cáo kết quả nghiên cứu và học tập, Chánh án Nguyễn Văn Quảng đã nêu định hướng, động viên nhóm tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, học tập để hoàn thành tốt khóa thực tập tại Singapore.

Ngày 27/11, Đoàn tham dự Lễ kỷ niệm 200 năm thành lập hệ thống Tòa án Singapore, được tổ chức tại trụ sở Tòa án tối cao Singapore./.