Tăng cường xây dựng Đảng, giữ vững an ninh cơ sở, tạo động lực phát triển thành phố

Quang cảnh hội nghị giao ban

Theo báo cáo tại hội nghị, trong quý III-2026, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, đến ngày 18- 9, toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp 4.131 đảng viên mới, đạt 95,43% chỉ tiêu năm. Đây là kết quả thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, đến ngày 31- 8, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt 66.100 tỷ đồng, bằng 99,6% dự toán năm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số nhiệm vụ vẫn còn tồn tại, hạn chế như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu; việc triển khai một số chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường ở một số địa phương vẫn phát sinh vi phạm cần được chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu; đồng thời biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố. Bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương theo phương châm "6 rõ", bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Đồng thời hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 3 (khóa XIV) trong quý IV-2026. Các địa phương cần khẩn trương rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy bảo đảm đồng bộ với quy chế của Thành ủy, phù hợp các quy định mới của Trung ương và yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, gắn công tác tư tưởng với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị- xã hội; phát huy dân chủ ở cơ sở; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai hiệu quả đề án thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận hội nghị giao ban.

Đối với nhiệm vụ xây dựng chính quyền và chuyển đổi số, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng số, tăng cường kết nối, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu; hoàn thành giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026. Đồng thời bảo đảm hoạt động ổn định của các cơ sở giáo dục công lập, thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách liên quan.

Trên lĩnh vực kinh tế- xã hội, các địa phương cần rà soát toàn diện các chỉ tiêu năm 2026, tập trung xử lý các nhiệm vụ chậm tiến độ với tinh thần rõ giải pháp, rõ thời hạn, rõ cơ quan chủ trì và trách nhiệm cá nhân. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải ngân đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao chậm nhất vào cuối tháng 1-2027. Liên quan đến công tác quản lý nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, không để phát sinh các điểm nóng, vụ việc phức tạp. Về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng các mô hình xã, phường không ma túy đi vào thực chất, hiệu quả; chủ động phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng. Cùng với đó, các địa phương cần chủ động phương án ứng phó mùa mưa bão, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mọi tình huống.