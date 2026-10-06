Sáng ngày 5/10, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận tại tổ về Đề án xây dựng Nghị quyết của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo định hướng trong phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đã cho ý kiến về 5 quan điểm chỉ đạo được nêu trong Đề án.

Nguồn: VTV