Tăng cường xác minh, xử lý vi phạm luật giao thông qua VNeTraffic

Cảnh sát giao thông làm việc, xác minh hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện. (Công an Thanh Hóa)

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hoá nhận được phản ánh của công dân thông qua ứng dụng VNeTraffic về xe ô-tô biển kiểm soát 36B - 044.xx có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lê Thánh Tông, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển xe ô-tô là anh V.V.A, sinh năm 1994, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Qua xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh V.V.A về hành vi vi phạm “Vượt xe trong trường hợp không được vượt”, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026, với mức phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.