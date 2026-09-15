Tăng cường vận động, kết nối tiêu thụ hàng Việt

Đoàn công tác do đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn.

Đồng chí Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trưởng đoàn công tác, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xã Vĩnh Phước, sáng 15/9.

Trong 6 tháng đầu năm, xã Vĩnh Phước đăng 24 bài phát thanh, hơn 110 tin, bài trên cổng thông tin điện tử và 66 cuộc tuyên truyền trực tiếp, thu hút hơn 4.000 lượt người tham dự. Nội dung vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng; nâng cao ý thức phòng, chống hàng giả, hàng kém chất lượng.

Địa phương phối hợp kiểm tra 33 cơ sở kinh doanh ăn uống, tiệm tạp hoá và 6 cơ sở kinh doanh xăng dầu; tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở chấp hành quy định về nguồn gốc hàng hoá, niêm yết giá và hạn sử dụng.

Ông Nguyễn Bé Tư, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Phước Thọ Tiền, chia sẻ việc vận động tiểu thương kinh doanh hàng Việt, khuyến khích người dân sản xuất tôm sạch, lúa sạch.

Xã xây dựng 2 mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam” tại chợ Phó Sinh và chợ Xả Thoàn, với hơn 500 hộ tiểu thương tham gia.

Các mô hình góp phần vận động tiểu thương ưu tiên kinh doanh hàng Việt Nam, đồng thời quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương gồm tôm sú hấp, tôm thẻ hấp và tôm càng xanh hấp thành phẩm.

Đồng chí Trương Minh Tính, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Vĩnh Phước, Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động của xã, trao đổi về việc thực hiện, nhân rộng mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải đề nghị xã Vĩnh Phước tiếp tục đổi mới tuyên truyền; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; khuyến khích cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, phát triển sản phẩm đạt chuẩn OCOP và đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ trên các nền tảng số.

Địa phương cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; vận động tiểu thương không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời củng cố, nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải và đoàn công tác tỉnh khảo sát mô hình “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam” tại chợ Phó Sinh, xã Vĩnh Phước.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải, Trưởng đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, làm việc với lãnh đạo xã Vĩnh Mỹ.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, MTTQ xã Vĩnh Mỹ và các tổ chức thành viên tổ chức 305 cuộc tuyên truyền, với hơn 12.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân tham dự; 500 người đăng ký, cam kết hưởng ứng cuộc vận động.

Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức, vận động người dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam chất lượng, đồng thời phối hợp giám sát, phát hiện, phản ánh trường hợp hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng với tuyên truyền, xã Vĩnh Mỹ phối hợp triển khai mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” tại 2 điểm chợ, tạo thuận lợi cho người dân mua bán, thanh toán và hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ hàng Việt.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Mỹ Lê Kim Thuý đề xuất tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Toàn xã có 10 sản phẩm OCOP, trong đó 6 sản phẩm đạt 3 sao. Việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng được quan tâm, góp phần mở rộng thị trường, nâng giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người dân.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Mỹ Trần Thị Mộng Nghi báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Tại buổi làm việc, xã Vĩnh Mỹ nêu những thuận lợi, khó khăn, đồng thời đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải đề nghị xã Vĩnh Mỹ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lan toả cuộc vận động trong cộng đồng.

Đánh giá cao kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Bùi Minh Hải, Trưởng đoàn công tác, đề nghị xã Vĩnh Mỹ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với cuộc vận động, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống Nhân dân.

"Cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phối hợp thực hiện các chương trình bình ổn thị trường; tăng cường tuyên truyền để người tiêu dùng nhận biết nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá, ưu tiên sử dụng sản phẩm do địa phương sản xuất. Đồng thời, kịp thời cập nhật, chia sẻ thông tin thị trường, điều phối hàng hoá và tiếp tục vận động người dân cam kết ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhân rộng các mô hình khu dân cư ưu tiên dùng hàng Việt", Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh./.