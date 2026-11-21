Với chủ đề “Tăng cường vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong thực hiện Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và thúc đẩy các giải pháp kinh tế tuần hoàn cho ngành điện và điện tử tại Việt Nam”, buổi đối thoại đã đi đến kết quả quan trọng là sáng kiến chuẩn bị thành lập Liên minh Rác thải Điện tử do doanh nghiệp dẫn dắt tại Việt Nam. Sáng kiến nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong bối cảnh trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu thiết bị điện, điện tử đã được thực hiện từ năm 2025.

Liên minh Rác thải điện tử: Đóng góp các khuyến nghị thiết thực nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về bảo vệ môi trường

Cụ thể Liên minh Rác thải Điện tử sẽ bao gồm Panasonic, HP, Mitsubishi Electric, Daikin và TOMRA. Với những cam kết mạnh mẽ ban đầu từ các thành viên sáng lập, Liên minh Rác thải điện tử dự kiến hoạt động nhằm tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan trong ngành EEE để thực hiện EPR hiệu quả.

Cùng với đó, Liên minh sẽ thúc đẩy các dự án thí điểm và sáng kiến đổi mới, góp phần xây dựng các giải pháp tuần hoàn rác thải điện tử thiết thực, khả thi để nhân rộng tại Việt Nam; đồng thời nâng cao sự tham gia và tiếng nói đại diện của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

Hình ảnh tại buổi đối thoại.

Tại sự kiện ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường - UNDP Việt Nam, nhấn mạnh: “Liên minh sẽ là không gian thực chất, nơi các doanh nghiệp cùng nhau tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề mà không một doanh nghiệp nào có thể giải quyết hiệu quả nếu hành động riêng lẻ”. Theo ông, Liên minh sẽ tạo nên tiếng nói chung của ngành, đóng góp các khuyến nghị thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy định về bảo vệ môi trường và EPR tại Việt Nam.

Hướng tới chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn bền vững, hiệu quả cho ngành điện và điện tử tại Việt Nam.

Sáng kiến thành lập Liên minh Rác thải Điện tử ra đời khi EPR đối với thiết bị điện, điện tử đã bước vào giai đoạn thực thi. Theo các Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, 05/2025/NĐ-CP và 110/2026/NĐ-CP, nhà sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm tái chế đối với sản phẩm điện, điện tử đưa ra thị trường Việt Nam từ ngày 01/01/2025. Mỗi nhóm sản phẩm có tỷ lệ tái chế bắt buộc riêng, như điện thoại di động 15%, máy tính xách tay 9%, tivi 7%, tủ lạnh và điều hòa 5%.

Yêu cầu này đặt ra trong bối cảnh lượng rác thải điện tử tăng nhanh. Số liệu Cục Môi trường đưa ra tại Diễn đàn Công nhân lao động vì môi trường ngày 18/11, năm 2022 Việt Nam phát sinh khoảng 516 nghìn tấn chất thải điện tử, gấp hơn 4 lần năm 2014. Trong khi đó, mạng lưới thu gom chính thức chưa thực sự đồng bộ, một bộ phận chất thải vẫn được xử lý qua các kênh phi chính thức. Một trong những giải pháp Cục Môi trường đề xuất là khuyến khích hình thành chuỗi liên kết giữa nhà sản xuất, đơn vị thu gom và cơ sở tái chế.

Ông Hồ Trung Kiên , Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghệp và môi trường (thứ 3 từ phải sang) phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Hồ Kiên Trung, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sáng kiến thành lập Liên minh Rác thải Điện tử, đồng thời đánh giá Liên minh sẽ là nền tảng quan trọng giúp huy động chuyên môn vững chắc của doanh nghiệp, những mô hình thực tiễn dựa trên bằng chứng và các công nghệ tiên tiến.

Trong thời gian tới, Liên minh Rác thải Điện tử sẽ tiếp tục hoàn thiện cấu trúc, triển khai các ưu tiên cụ thể cho năm 2027 và các giai đoạn tiếp theo. Được gắn kết trong khuôn khổ Nhóm Công tác EEE (EEE Working Group), sáng kiến thành lập Liên minh là minh chứng rõ nét cho vai trò của hợp tác công – tư trong thúc đẩy thay đổi mang tính hệ thống, hướng tới chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn bền vững, hiệu quả cho ngành điện và điện tử tại Việt Nam.