Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Mười tháng đầu năm 2026, tỷ lệ số vụ việc đã thụ lý đạt 82,24%

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy trong năm 2026; làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Theo báo cáo kiểm điểm, năm 2026, trong bối cảnh khối lượng công việc của các Tòa án tiếp tục gia tăng, tính chất ngày càng phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên, chủ động cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận thành chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành tòa án.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương được thực hiện nghiêm túc.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các Tòa án triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, bảo đảm hoạt động của hệ thống Tòa án thông suốt, không bị gián đoạn trong quá trình kiện toàn, sắp xếp tổ chức.

Từ ngày 1/1 đến 31/10/2026, các Tòa án đã giải quyết 600.152 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,24% số vụ việc đã thụ lý; chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ.

Cùng với đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách tư pháp được quan tâm đẩy mạnh; việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, nhất là những chủ trương liên quan đến đổi mới tổ chức, hoạt động của Tòa án và chuyển đổi số, được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể.

Công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương cũng được chú trọng. Qua đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn ngành tòa án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo kiểm điểm cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Một số nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác chưa đạt yêu cầu; việc tổ chức thực hiện ở một số lĩnh vực, đơn vị còn chưa đồng đều; công tác kiểm tra, giám sát và chuyển đổi số vẫn cần tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh.

Báo cáo đồng thời phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục.

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, nhiều vấn đề mới, khó và phức tạp, Ban Thường vụ Đảng ủy đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, góp phần để ngành tòa án hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm, bảo đảm đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm với giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tòa án, nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đẩy mạnh cải cách tư pháp và chuyển đổi số.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.