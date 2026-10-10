Tăng cường ứng dụng thực tế ảo, AI trong đào tạo kỹ sư năng lượng có trình độ chuyên môn cao tại Việt Nam

Ngày 10/10, Trường Đại học Điện lực (EPU) phối hợp với Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ) và Quỹ Châu Á tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ - Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng tại Hà Nội.

Trung tâm được thành lập nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo kỹ thuật năng lượng, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận trực quan hơn với các thiết bị, hệ thống và quy trình kỹ thuật. Đây cũng là một bước đi trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Điện lực.

PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại lễ ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ - Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng

Với sự hỗ trợ của Qualcomm, Trung tâm được trang bị hệ thống kính thực tế ảo, máy tính hiệu năng cao, mô hình 3D chi tiết của tuabin điện gió cùng nhiều mô hình thiết bị năng lượng khác. Thông qua các ứng dụng VR, sinh viên có thể tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý vận hành và quy trình kỹ thuật của thiết bị trong môi trường mô phỏng.

Bên cạnh đó, các công cụ AI hỗ trợ tra cứu thông tin, tương tác với nội dung chuyên ngành và mở rộng khả năng tự học. Việc kết hợp các công nghệ này với chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy và thực hành truyền thống được kỳ vọng giúp sinh viên hiểu sâu kiến thức, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Việt Cường - Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), nhấn mạnh năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tiếp tục gia tăng, Việt Nam đồng thời phải đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh, giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hiện đại hóa hệ thống năng lượng. Sự phát triển của năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng, điện gió ngoài khơi và các nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý.

Theo ông Lê Việt Cường, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng pháp lý, khơi thông nguồn vốn và phát triển khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với quá trình phát triển ngành năng lượng. Vì vậy, công tác đào tạo cần được triển khai sớm, có tầm nhìn dài hạn và đi trước nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Bà Erin Steinhauer - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Trường Đại học Điện lực, Qualcomm và Quỹ Châu Á, ông Lê Việt Cường cho rằng việc đưa VR, mô hình 3D và AI vào đào tạo không chỉ mang ý nghĩa đầu tư trang thiết bị, mà còn mở ra phương pháp tiếp cận mới trong giảng dạy kỹ thuật. Giá trị lâu dài của Trung tâm nằm ở khả năng phát triển tri thức, kỹ năng và phương thức học tập phù hợp với yêu cầu của ngành năng lượng trong những năm tới.

Ông kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy đổi mới phương thức giảng dạy, tăng cường kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và các đối tác công nghệ, qua đó góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.

Trong khi đó, PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, nhà trường xác định Trung tâm là một trong những cấu phần quan trọng nhằm nâng cao năng lực đào tạo nhân lực, gắn với chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, hệ thống phòng thí nghiệm và hoạt động hợp tác doanh nghiệp.

Lễ ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ - Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng.

Theo PGS.TS. Đinh Văn Châu, trong đào tạo kỹ thuật, một số thiết bị và hệ thống khó tiếp cận trực tiếp; những tình huống thực hành cũng không phải lúc nào có thể tổ chức thường xuyên do yêu cầu an toàn. Công nghệ thực tế ảo, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo có thể bổ sung những trải nghiệm học tập này, giúp sinh viên quan sát, luyện tập và kiểm chứng cách giải quyết vấn đề trước khi bước vào môi trường thực tế.

Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh công nghệ cần được kết hợp với sự hướng dẫn của giảng viên, hoạt động thực hành trên thiết bị thật và trải nghiệm tại doanh nghiệp để phát triển đầy đủ năng lực của người kỹ sư. Nhà trường sẽ chú trọng đưa Trung tâm vào phục vụ các học phần phù hợp, phát triển học liệu, bồi dưỡng giảng viên và đánh giá hiệu quả thông qua sự tiến bộ của người học.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Thiều Phương Nam - Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam và Đông Dương, cho biết tại Trung tâm, sinh viên sẽ được tìm hiểu hệ thống năng lượng tái tạo và cách quản lý vận hành an toàn trước khi bước vào công việc thực tế.

“Chúng tôi tin trung tâm sẽ là mô hình mẫu cho giáo dục kỹ thuật Việt Nam. Chúng tôi hy vọng không chỉ sinh viên Đại học Điện lực mà cả sinh viên nhiều cơ sở giáo dục khác có cơ hội tiếp cận những ứng dụng mới này”, ông Nam nói.

Bà Erin Steinhauer - Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam, cho rằng chuyển dịch năng lượng không chỉ là quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ mới, mà còn đòi hỏi trang bị cho con người những kỹ năng cần thiết để thiết kế, vận hành và bảo trì các hệ thống năng lượng trong tương lai.

Theo bà Erin Steinhauer, thực tế ảo, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo mở ra những phương thức mới để kết nối kiến thức trên lớp với các hệ thống kỹ thuật trong thực tế. Khi được tích hợp phù hợp, các công nghệ này có thể hỗ trợ giảng viên xây dựng tài liệu giảng dạy, giải thích những khái niệm phức tạp và tạo thêm cơ hội học tập cho sinh viên.

Việc ứng dụng mô hình thực tế ảo, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm có thể giúp sinh viên tiếp cận trực quan hơn với các hệ thống năng lượng phức tạp.

Quỹ Châu Á kỳ vọng Trung tâm sẽ trở thành nền tảng phát triển nội dung giáo dục, cải tiến phương pháp giảng dạy và tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với nhu cầu của ngành năng lượng. Những học liệu và kinh nghiệm được xây dựng tại đây cũng có thể mang lại lợi ích cho các cơ sở giáo dục khác và những lĩnh vực kỹ thuật liên quan.

Dự án do Qualcomm tài trợ và hỗ trợ tư vấn công nghệ, được Quỹ Châu Á triển khai với sự phối hợp của Trường Đại học Điện lực. Đây là mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ, tổ chức phát triển và cơ sở giáo dục nhằm đưa các công nghệ số vào môi trường đào tạo kỹ thuật.

Tại lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan Trung tâm và trải nghiệm một số ứng dụng VR, mô hình 3D và AI phục vụ đào tạo công nghệ năng lượng. Chương trình cũng là dịp để các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và đối tác trao đổi về tiềm năng ứng dụng công nghệ số trong nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam.