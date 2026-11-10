Tăng cường ứng dụng công nghệ trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Việc hỗ trợ 4 máy radar xuyên đất có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban tổ chức, việc tiếp nhận trang thiết bị diễn ra trong bối cảnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Ở tỉnh hiện còn trên 26.800 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm, quy tập. Qua nhiều năm, địa hình tại các khu vực từng diễn ra chiến tranh có nhiều thay đổi; nguồn thông tin ngày càng khan hiếm, nhân chứng lịch sử ít dần, gây không ít trở ngại cho việc xác định vị trí, tổ chức tìm kiếm.

Do đó, việc ứng dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khảo sát, tìm kiếm trên thực địa, góp phần rút ngắn thời gian xác minh và khoanh vùng những địa điểm có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 4 máy radar xuyên đất với tổng giá trị hỗ trợ tối đa 5 tỷ 660 triệu đồng nhằm góp phần đáp ứng và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị. Thiết bị có chức năng khảo sát, phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, cung cấp thêm dữ liệu phục vụ xác định các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây là nguồn hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung phương tiện kỹ thuật, nâng cao điều kiện thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị.

Cùng với việc bàn giao thiết bị, đơn vị hỗ trợ phối hợp hướng dẫn cán bộ về nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành cũng như phương pháp thu thập, phân tích dữ liệu, bảo đảm việc khai thác, sử dụng radar xuyên đất phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Dịp này, Quỹ Thiện Tâm cũng hỗ trợ 1 máy radar xuyên đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế.

Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại địa phương - nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân.

Vì vậy, việc huy động các nguồn lực xã hội, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả số trang thiết bị được hỗ trợ. Đơn vị chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp vận hành, sử dụng thiết bị, gắn ứng dụng công nghệ với công tác khảo sát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm thực địa.