Tăng cường ứng dụng công nghệ phòng, chống gian lận trong thi tốt nghiệp THPT

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được điều chỉnh qua nhiều giai đoạn theo hướng ngày càng gọn nhẹ, giảm áp lực và chi phí xã hội.

Việc tổ chức kỳ thi từ năm 2025 được thực hiện trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng gọn nhẹ, giảm áp lực, chi phí xã hội nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực người học và cung cấp dữ liệu phục vụ tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4068/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2023 phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu. Ảnh: Trọng Hiếu

Theo Phương án, thí sinh dự thi 4 môn, gồm Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn học ở lớp 12, phù hợp với cấu trúc Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng lựa chọn môn học của người học.

So với giai đoạn trước, số môn thi giảm từ 6 xuống 4 môn, số buổi thi giảm còn 3 buổi; qua đó giảm áp lực thi cử và chi phí tổ chức, đồng thời tạo điều kiện để học sinh lựa chọn môn thi phù hợp hơn với năng lực, sở trường và định hướng học tập, nghề nghiệp. Nội dung, hình thức và phương thức tổ chức Kỳ thi cơ bản phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc đổi mới Kỳ thi đồng thời tác động trở lại quá trình dạy học, kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông theo hướng hạn chế tập trung ôn luyện theo một số môn thi cố định và tăng quyền lựa chọn của học sinh.

Tại phiên giải trình ngày 20/9, đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý (Gia Lai) cho rằng, vừa qua, một số vụ việc tiêu cực, sai phạm nghiêm trọng đã xảy ra ở một số địa phương, làm ảnh hưởng nhất định đến niềm tin của học sinh, phụ huynh học sinh, xã hội đối với tính nghiêm minh và khách quan của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết định hướng tổ chức kỳ thi thời gian tới và các giải pháp để tăng cường, bảo đảm tính khách quan, công bằng, minh bạch, phòng ngừa vi phạm và lợi dụng quy chế thi để làm sai lệch kết quả?

Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý (Gia Lai) phát biểu. Ảnh: Trọng Hiếu

Trả lời câu hỏi của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng, nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật và sự tuân thủ quy chế của một số cá nhân. Quan điểm của Bộ là phải xử lý nghiêm minh đúng người, đúng vi phạm và xem xét trách nhiệm của những người liên quan để đảm bảo tính kỷ cương, thượng tôn pháp luật.

Trước thực tiễn này, theo Bộ trưởng, cần tăng cường phân cấp phân quyền, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy chế tuyển sinh và ra đề thi; các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức thi trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của các trường đại học và giám sát chéo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định mô hình kỳ thi, đồng thời từng bước hiện đại hóa công tác khảo thí, đẩy nhanh xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, bảo mật, phân tích dữ liệu và phòng, chống gian lận.

Công tác ra đề thi được cải tiến theo hướng đáp ứng yêu cầu đánh giá được năng lực, kiến thức của học sinh trung học phổ thông. Qua đó, không chỉ phục vụ xét tốt nghiệp mà còn đánh giá chất lượng mặt bằng giáo dục - đào tạo giữa các địa phương; đánh giá tác động của chương trình giáo dục, phương pháp giảng dạy trong nhà trường, đồng thời làm căn cứ để xét tuyển đại học...