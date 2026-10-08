Tăng cường ứng dụng CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật tại Trường Cao đẳng CSND II'

Buổi tọa đàm đã đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm diễn ra dưới sự chủ trì của Đại tá Bùi Nghi Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng sự tham dự của lãnh đạo các khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, chiến sĩ. Sự kiện được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 13/QĐ-BCA-V03 ngày 05/01/2026 của Bộ Công an và Kế hoạch số 337/KH-T10 ngày 23/01/2026 của Nhà trường.

Mục tiêu cốt lõi của tọa đàm là thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới căn bản và toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo hướng hiện đại, sáng tạo, dễ tiếp cận; nâng cao kiến thức nghiệp vụ và ý thức tuân thủ quy định cho cán bộ, chiến sĩ, giáo viên và học viên. Đồng thời, Nhà trường tập trung xây dựng kho dữ liệu số PBGDPL dùng chung trên hạ tầng hiện có, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Đại biểu tham luận tại tọa đàm

Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tá Bùi Nghi Lâm nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và trí tuệ nhân tạo (AI) là khâu đột phá chiến lược. Đồng chí Phó Hiệu trưởng đã định hướng hội nghị tập trung thảo luận chuyên sâu vào 05 nhóm nội dung trọng tâm:

Thứ nhất: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông số trên Trang thông tin điện tử, mạng nội bộ; khai thác mạng xã hội gắn với quản lý, định hướng dư luận xã hội.

Thứ hai: Ứng dụng AI và nền tảng trực tuyến hỗ trợ giải đáp pháp luật cũng như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Thứ ba: Số hóa toàn diện tài liệu PBGDPL, chuyển đổi tờ gấp pháp luật, câu chuyện pháp luật, video tình huống sang hình thức trực quan số.

Thứ tư: Khai thác hiệu quả Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo Quyết định số 39/2025/QĐ-TTg và Bộ pháp điển theo Quyết định số 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ năm: Đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại cho đội ngũ giáo viên và đẩy mạnh truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo theo Quyết định số 407/QĐ-TTg.

Đại biểu phát biểu tại tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đóng góp 22 ý kiến tham luận chất lượng, tập trung phân tích thực trạng và tháo gỡ khó khăn. Qua thảo luận, tọa đàm đã thống nhất 04 nhóm giải pháp chiến lược mang tính đột phá: Tái cấu trúc chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử và phát triển các sản phẩm truyền thông số đa dạng như Infographic, Video ngắn, Podcast. Thử nghiệm Trợ lý ảo AI Chatbot giải đáp pháp luật tự động 24/7 và tổ chức Hội thi Olympic pháp luật trực tuyến. Số hóa toàn bộ kho tài liệu PBGDPL dùng chung, tăng cường khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia và Bộ pháp điển. Nâng cao kỹ năng giảng dạy số cho giáo viên và đẩy mạnh truyền thông chính sách đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Tranh luận sôi nổi tại tham luận.

Kết thúc buổi tọa đàm, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Đại tá Bùi Nghi Lâm - Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng phát biểu kết luận tọa đàm, biểu dương tinh thần, trách nhiệm và sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các đơn vị. Nhằm chuyển hóa nhanh chóng kết quả tọa đàm vào thực tiễn, đồng chí Phó Hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận.

Đối với các Khoa chuyên ngành, đội ngũ giáo viên đóng vai trò hạt nhân đi đầu trong đổi mới phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng CNTT vào từng bài giảng. Trực tiếp số hóa tài liệu PBGDPL chuyên ngành (tờ gấp điện tử, video tình huống nghiệp vụ về trật tự an toàn giao thông, trinh sát cảnh sát). Phối hợp nghiên cứu, thử nghiệm mô hình Trợ lý ảo AI Chatbot giải đáp tình huống pháp luật 24/7 cho học viên. Đưa việc khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia và Bộ pháp điển vào tiêu chí đánh giá chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học, đồng thời chủ động thực hiện truyền thông chính sách theo Quyết định số 407/QĐ-TTg.

Đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ, bên cạnh rèn luyện chuyên môn, mỗi cá nhân phải phát huy vai trò là những “tuyên truyền viên” tích cực, giúp lan tỏa kiến thức pháp luật mới đến gia đình, bạn bè và Nhân dân.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm kết thúc toạ đàm.

Đối với Phòng Hành chính tổng hợp: Chủ trì tái cấu trúc chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử, quản lý và vận hành hiệu quả các tiện ích mạng nội bộ gắn với định hướng dư luận, đồng thời khẩn trương hoàn thiện văn bản báo cáo gửi Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đúng tiến độ quy định.