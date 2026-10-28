Tăng cường ứng dụng AI trong sản xuất và quản trị đô thị
Quy tụ đông đảo giới chuyên gia kinh tế, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 tại TP. Hồ Chí Minh đặt trọng tâm vào bài toán làm chủ hạ tầng tính toán, dữ liệu lớn và năng lực ứng dụng AI trên quy mô diện rộng. Đây được xem là diễn đàn then chốt thúc đẩy liên kết ba nhà nhằm xây dựng lực lượng lao động số, sẵn sàng thích ứng trước những chuyển đổi sâu rộng của kỷ nguyên tự động hóa.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/tang-cuong-ung-dung-ai-trong-san-xuat-va-quan-tri-do-thi/7489.html