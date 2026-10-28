Tăng cường ứng dụng AI trong sản xuất và quản trị đô thị

Từ những loại cây thảo mộc quen thuộc như cà gai leo, xạ đen, mâm xôi đến sâm cau, nguồn dược liệu bản địa của Thanh Hóa đang được khai thác theo hướng chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm tiện dụng, phù hợp với nhu cầu thị trường. Tại xã Hà Trung, anh Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Bamboo & Wood Creation Việt Nam, đang từng bước hiện thực hóa hướng đi này thông qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất trà thảo mộc, chuẩn hóa quy trình chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ.