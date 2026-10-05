Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào giữ vững an ninh trật tự

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, hơn 100 cán bộ, đảng viên, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng xóm được thông tin về Đề án công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động thành lập “Nhà nước Mông” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2028 và được tập huấn nâng cao nhận thức về trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự từ cơ sở.

Các đại biểu được thông tin về tình hình, phương thức tuyên truyền, lôi kéo liên quan đến hoạt động thành lập “Nhà nước Mông”; nâng cao cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ, góp phần chủ động phòng ngừa những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng bào dân tộc thiểu số hiện chiếm khoảng 76% dân số xã Bình Yên. Trong đó, đồng bào dân tộc Mông có 10 hộ, với trên 40 nhân khẩu, sinh sống tại các xóm Định Biên, Thanh Xuân, Yên Hòa và Khang Trung. Đa số đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật và tích cực lao động, sản xuất.

Thông qua Hội nghị, xã Bình Yên tiếp tục chủ động nắm tình hình, rà soát, quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh; phát huy vai trò của người có uy tín, cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ. Cùng với đó, chú trọng nắm bắt khó khăn, nhu cầu chính đáng của đồng bào để triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, góp phần nâng cao đời sống, củng cố niềm tin và giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.