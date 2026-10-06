Tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn

Quang cảnh Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ tháng 10. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Trong tháng 9/2026, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh cơ bản bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt định hướng tuyên truyền; phản ánh kịp thời, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thông tin báo chí và mạng xã hội về Nghệ An tập trung phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, giáo dục, văn hóa, du lịch, phòng, chống thiên tai và các vấn đề dân sinh.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dòng thông tin tích cực tiếp tục được duy trì, nổi bật là thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, hoạt động đối ngoại và các mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại vùng cao.

Bên cạnh đó, báo chí và mạng xã hội phản ánh nhiều vấn đề được dư luận quan tâm như học sinh chưa đến lớp sau sắp xếp trường lẻ, chất lượng suất ăn bán trú, bổ nhiệm hiệu trưởng sau sáp nhập, mưa lũ, sạt lở, ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, công trình xây dựng, tài sản công và lừa đảo trên không gian mạng.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về hoạt động báo chí trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Những thông tin trên góp phần phản ánh thực tiễn, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, an toàn và đời sống nhân dân.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh ghi nhận và đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của các cơ quan báo chí, đặc biệt là sự vào cuộc chủ động, kịp thời, trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên liên quan vấn đề giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn tại xã Quỳnh Tam.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận. Ảnh: Phạm Bằng

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền vấn đề giải thể điểm trường lẻ Tiến Sơn tại xã Quỳnh Tam để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội với mục tiêu sớm đưa các cháu học sinh đến trường đầy đủ.

Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị; các chủ trương của Trung ương, gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm. Chú trọng phản ánh kết quả, mô hình hay, cách làm hiệu quả, những chuyển biến thực tiễn và tác động của các nghị quyết đối với đời sống nhân dân.

Tập trung tuyên truyền việc hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời phản ánh khó khăn, điểm nghẽn để tháo gỡ. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chương trình, chỉ tiêu, dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2025 - 2030.

Các phóng viên, nhà báo tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các phong trào thi đua yêu nước và kết quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuyên truyền đậm nét kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm, thu hút đầu tư, giải ngân đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,5 - 11,5%.