Tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực học đường

Bạo lực học đường không chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn, xích mích giữa học sinh mà còn biểu hiện qua các hành vi xúc phạm, đe dọa, bắt nạt, kích động.

Nếu không được phát hiện, can thiệp kịp thời, những bất đồng ban đầu có thể dẫn đến vi phạm pháp luật, gây tổn thương về thể chất, tinh thần và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Hoạt động tuyên truyền tại Trường THCS Chu Văn An, xã Đam Rông 1.

Đáng chú ý, sự phổ biến của mạng xã hội khiến các mâu thuẫn trong trường học có nguy cơ lan rộng thông qua việc quay phim, phát tán hình ảnh, bình luận hoặc cổ vũ hành vi bạo lực.

Vì vậy, công tác phòng ngừa cần gắn với giáo dục pháp luật, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và trách nhiệm của học sinh khi tham gia không gian mạng.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường đấu tranh, phòng, chống bạo lực học đường; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các đơn vị tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3305/KH-UBND ngày 16/3/2026, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong công tác phòng ngừa.

Đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh

Thực hiện Công văn số 5240/C02-P5 ngày 1/10/2026 của Cục C02, Bộ Công an về phối hợp tuyên truyền phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật của học sinh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Công văn số 7824/CAT-PC02-Đ4 ngày 12/10/2026. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng ban hành Công văn số 5438/SGDĐT-CTTT&CTHSSV ngày 14/10/2026 để phối hợp triển khai.

Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa bạo lực học đường.

Trong hai ngày 9 và 11/11, chương trình tuyên truyền được tổ chức tại 4 trường gồm: THCS N’Thôn Hạ (xã Tân Hội), THCS Đinh Trang Hòa (xã Hòa Ninh), THCS Chu Văn An (xã Đam Rông 1) và THCS Quang Trung (phường Xuân Hương - Đà Lạt), thu hút 5.547 giáo viên, học sinh tham gia.

Tiếp đó, sáng 12/11, chương trình được tổ chức tại Trường THCS Hồ Quang Cảnh (Trường THCS Lê Hồng Phong cũ), phường Mũi Né, với 800 giáo viên, học sinh tham gia.

Chiều 13/11, hoạt động tiếp tục diễn ra tại Trường THPT Đắk Glong, xã Quảng Khê, thu hút 1.102 giáo viên, học sinh và đại diện phụ huynh.

Như vậy, qua 6 buổi tuyên truyền tại 6 cơ sở giáo dục, chương trình đã thu hút tổng cộng 7.449 giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia.

Các hoạt động tuyên truyền tại Trường THCS Hồ Quang Cảnh (Trường THCS Lê Hồng Phong cũ), phường Mũi Né.

Nội dung tuyên truyền tập trung giúp học sinh nhận diện các hành vi bạo lực, hiểu hậu quả và trách nhiệm pháp lý khi vi phạm; đồng thời trang bị kỹ năng kiểm soát cảm xúc, ứng xử văn minh, giải quyết bất đồng và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ bị bắt nạt, đe dọa.

Đặc biệt, học sinh được nâng cao nhận thức về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, không quay phim, phát tán hình ảnh các vụ việc để xúc phạm, chế giễu người khác; không cổ vũ, kích động hoặc tiếp tay cho hành vi bạo lực trên không gian mạng.

Thông qua hoạt động này, đội ngũ giáo viên cũng được nâng cao nhận thức về vai trò quản lý, giáo dục, nắm bắt tâm lý và các mối quan hệ của học sinh, từ đó kịp thời phát hiện những mâu thuẫn có nguy cơ dẫn đến bạo lực để phối hợp can thiệp.

Chủ động phòng ngừa từ nhà trường và gia đình

Cùng với tuyên truyền, công tác phòng, chống bạo lực học đường cần được cụ thể hóa bằng các giải pháp tại từng cơ sở giáo dục. Nhà trường cần tăng cường quản lý, duy trì kênh tiếp nhận thông tin để học sinh chủ động phản ánh khi bị đe dọa, bắt nạt hoặc chứng kiến hành vi bạo lực.

Các em học sinh hưởng ứng tại chương trình.

Gia đình cần thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, diễn biến tâm lý và các mối quan hệ của con em. Chính quyền địa phương, lực lượng Công an phối hợp với nhà trường chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đặc biệt, các vụ việc bạo lực học đường cần được tiếp nhận, xác minh và xử lý khách quan, đúng quy định, tránh tình trạng bao che, né tránh hoặc giải quyết qua loa. Bên cạnh biện pháp xử lý, cần kết hợp giáo dục, hỗ trợ tâm lý, giúp học sinh nhận thức sai phạm và điều chỉnh hành vi.

Lâm Đồng tăng cường tuyên truyền, chủ động phòng ngừa bạo lực học đường.

Phòng, chống bạo lực học đường không chỉ được đánh giá qua số buổi tuyên truyền hay số người tham gia mà quan trọng hơn là sự chuyển biến trong nhận thức, hành vi của học sinh và khả năng phát hiện, can thiệp kịp thời của nhà trường, gia đình, cơ quan chức năng.

Với sự phối hợp giữa lực lượng công an, ngành Giáo dục và chính quyền địa phương, Lâm Đồng hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, trong đó công tác phòng ngừa được thực hiện thường xuyên, chủ động ngay từ cơ sở.