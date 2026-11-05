Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ thực hiện mô hình "Loa kéo biên phòng" tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật.

Đồn Biên phòng Nậm Nhừ quản lý, bảo vệ gần 16,9km đường biên giới, phụ trách 10 bản thuộc xã Nà Hỳ, với 1.395 hộ, 7.697 nhân khẩu. Địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, khả năng tiếp cận thông tin chưa đồng đều. Vì vậy, công tác phổ biến pháp luật đã được đơn vị triển khai linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Sáng thứ Bảy hằng tuần, chiếc loa kéo theo chân cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đến các tuyến đường nội bản trên địa bàn xã. Nội dung về phòng, chống ma túy và trách nhiệm bảo vệ biên giới được truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu. Qua đó, giúp người dân nhận biết các hành vi vi phạm, nâng cao cảnh giác và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Theo Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, cùng với duy trì mô hình “Loa kéo biên phòng”, đơn vị kết hợp tuyên truyền tập trung tại nhà văn hóa, nhà trưởng bản đến từng hộ dân, từng cụm dân cư. Những ví dụ từ thực tế được sử dụng giúp bà con hiểu rõ hơn các quy định. Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân phương thức cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và sử dụng “Hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức 17 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút 1.124 lượt người nghe; 73 buổi tuyên truyền nhỏ lẻ với 1.758 lượt người nghe. Mô hình “Loa kéo biên phòng” được triển khai 20 buổi, với tổng thời lượng 68 giờ. Nhờ kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giúp thông tin pháp luật đến với bà con nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Đồn Biên phòng Nậm Nhừ phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân tại bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ.

Ông Sùng A Páo, bản Nậm Nhừ 1, xã Nà Hỳ chia sẻ: “Được cán bộ biên phòng tuyên truyền, giải thích, tôi hiểu thêm về tác hại của ma túy và trách nhiệm giữ gìn an ninh - trật tự ở bản. Tôi nhắc con cháu không nghe lời rủ rê, không tham gia mua bán, vận chuyển ma túy. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, bà con cần báo cho trưởng bản, bộ đội biên phòng để kịp thời xử lý”.

Tại địa bàn các xã do Đồn Biên phòng Thanh Luông quản lý, hoạt động phổ biến pháp luật được triển khai với sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị địa phương. Nội dung tập trung vào pháp luật về biên phòng; phòng, chống ma túy; quản lý, bảo vệ biên giới và trách nhiệm của người dân trong giữ gìn an ninh - trật tự.

Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Luông cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền cho 1.250 lượt người; triển khai mô hình “Tiếng loa biên phòng” 24 buổi tại 37 thôn, bản. Qua tuyên truyền, người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

Đồn Biên phòng Thanh Luông tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia tại thôn Thanh Trường, xã Thanh Nưa.

Gắn tuyên truyền, vận động với nắm tình hình, tiếp nhận và xác minh thông tin, trong kỳ báo cáo năm 2026, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã thu thập, xử lý 65 nguồn tin; trong đó có 41 tin có giá trị. Đơn vị chủ trì, phối hợp bắt giữ 13 vụ án, chuyên án với 15 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4 bánh và 29,6 gam heroin, 36.023 viên ma túy tổng hợp, 1kg nhựa thuốc phiện...

Điển hình, ngày 17/3/2026, Đồn Biên phòng Thanh Luông chủ trì, phối hợp với các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh, tiến hành triệt phá tụ điểm mua bán lẻ ma túy tại bản Phiêng Ban, xã Thanh Nưa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp cất giấu ma túy. Vụ việc có 3 đối tượng bị bắt giữ, tang vật thu giữ gồm 3 gam heroin cùng tài sản khác liên quan.

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, việc tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và phản ánh dấu hiệu vi phạm tại khu dân cư có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường đấu tranh chống tội phạm ma túy, các đơn vị đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Trên địa bàn 15/15 xã biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 512 buổi tuyên truyền pháp luật, với 21.368 người tham gia. Hoạt động này góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Công tác tuyên truyền được triển khai gắn với rà soát, nắm tình hình từng địa bàn. Qua thống kê, khu vực biên giới còn 1.129 người nghiện các chất ma túy; tập trung tại các xã: Mường Nhé, Nà Bủng, Si Pa Phìn, Na Sang, Thanh Nưa, Thanh Yên, Sam Mứn, Núa Ngam, Mường Nhà. Ngoài ra có 359 người thuộc diện quản lý sau cai. Trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa phận tỉnh, hành vi gian lận thương mại, mua bán người, xuất - nhập cảnh trái phép vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tại địa bàn các xã Mường Nhà, Nà Bủng, Na Cô Sa và Nậm Kè.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tăng cường thực hiện công tác tuần tra song phương, chủ động phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Từ ngày 8/4 đến 23/10/2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 60 vụ với 69 đối tượng phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 9,55kg heroin, 87.135 viên ma túy tổng hợp, 10kg thuốc phiện, 10 gam ketamin và 20 viên thuốc lắc. Cùng thời gian, lực lượng biên phòng chủ trì phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 3 vụ với 3 đối tượng không làm thủ tục nhập cảnh khi qua biên giới; đồng thời vận động người dân giao nộp 17 khẩu súng, 4 linh kiện súng tự chế.

Tiếp tục tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, từ 21 giờ ngày 28/10/2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, 100% đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã kích hoạt chế độ trực, chủ động đấu tranh với tội phạm về ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép.