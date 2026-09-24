Tăng cường tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên đã phổ biến cho đoàn viên thanh niên về các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng, chống mua bán người. Thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, nhất là các phương thức, thủ đoạn lợi dụng không gian mạng, tuyển dụng, môi giới việc làm để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo thanh niên. Qua đó, trang bị cho đoàn viên thanh niên kỹ năng nhận diện các dấu hiệu lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo của các cá nhân có hành vi mua bán người; cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm…

Nguyễn Tuyết