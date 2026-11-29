Cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) kiểm tra, hướng dẫn sử dụng gas an toàn tại Nhà hàng The Corner, phường Phan Đình Phùng.

Theo đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ được giao tổ chức các lớp tuyên truyền tập trung cho chủ cơ sở sản xuất - kinh doanh, đơn vị cung cấp gas; nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và những người trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống gas.

Công an cấp xã triển khai tuyên truyền đến các hộ gia đình, nhất là những hộ có nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh, nhà trọ và dịch vụ ăn uống. Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn nhận diện nguy cơ rò rỉ khí gas; cách lắp đặt, bảo quản, sử dụng bình gas, hệ thống dẫn gas an toàn; kiểm tra van khóa, dây dẫn và thiết bị sử dụng gas.

Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở, người lao động và các hộ gia đình trong phòng ngừa cháy, nổ; trang bị kỹ năng xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas, thoát nạn và báo tin cho lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố.

Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp phổ biến kiến thức với hướng dẫn thực hành kỹ năng xử lý tình huống. Qua đó, giúp chủ cơ sở, người lao động và người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra sự cố liên quan đến gas.