Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào diễn ra thành công tốt đẹp tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào. (Ảnh: Thúy Hòa)

​Trong không khí hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em đang tưng bừng kỷ niệm hai ngày lễ lịch sử: 64 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 49 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào; đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày ký Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026), ngày 8/10, tại tỉnh Savannakhet, Lào, Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào đã phối hợp với Bộ Ngoại giao nước CHXHCN Việt Nam tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 2”, dưới sự đồng chủ trì của đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và đồng chí Anouparb Vongnorkeo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào.

Tham dự Hội nghị có gần 300 đại biểu đến từ các cơ quan, ban, ngành liên quan ở Trung ương, các địa phương có chung đường biên giới của hai nước và đại diện các Trưởng bản tiêu biểu sinh sống trong khu vực biên giới của Việt Nam và Lào.

​Đồng chí Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thúy Hòa)

Đồng chí Anouparb Vongnorkeo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, Trưởng đoàn đại biểu Lào tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thúy Hòa)

Mục đích chính của Hội nghị là tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về biên giới của hai nước Việt Nam - Lào, giúp các cán bộ, lực lượng chuyên trách, các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào nắm vững và có nhận thức sâu sắc, đúng đắn về các quy định liên quan…; từ đó, nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, khẳng định quan điểm, đường lối nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

​Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và trao đổi ý kiến về 5 chủ đề quan trọng, gồm: ​Tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới;​ Vai trò của công tác tuyên truyền, ý nghĩa tầm quan trọng của các già làng, trưởng bản trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về biên giới; ​Công tác quốc tịch và hộ khẩu của người dân vùng biên giới; ​Tình hình tổng quan về công tác biên giới và quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới; ​Quy định về xuất nhập cảnh, hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa qua biên giới cùng các vấn đề cần lưu ý đối với cư dân biên giới.

​Nhân dịp này, đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kinh nghiệm thực tế từ đại diện các địa phương hai bên biên giới Việt Nam - Lào để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; cùng xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, bền vững lâu dài.

Các đại biểu nghe và trao đổi ý kiến về các chủ đề quan trọng. (Ảnh: Thúy Hòa)

Đánh giá cao Cơ quan biên giới Trung ương hai nước, chính quyền tỉnh Savannakhet và các bộ, ngành, địa phương liên quan đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị, hai đồng chí đồng chủ trì Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của các già làng, trưởng bản và những người có uy tín trong khu vực biên giới Việt Nam - Lào, coi đây là lực lượng nòng cốt trong cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các quy định pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ đến với bà con đang cư trú, sinh hoạt trong khu vực biên giới thời gian qua.

Hai đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào cùng tin tưởng vững chắc rằng: Sau khi kết thúc Hội nghị, các đại biểu sẽ phổ biến những nội dung được thông tin, trao đổi tại Hội nghị đến với cộng đồng dân cư địa phương; làm gương và vận động nhân dân tôn trọng và tuân thủ các quy định về biên giới, lãnh thổ, tích cực tham gia các hoạt động ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật (như xâm canh, xâm cư, di cư tự do, kết hôn không giá thú); đồng thời tiếp tục mở rộng mô hình kết nghĩa “bản - bản”, tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân khu vực biên giới.

Trưởng đoàn đại biểu hai bên tham quan không gian trưng bày hình ảnh về công tác phối hợp giữa Việt Nam và Lào trong quản lý, bảo vệ biên giới và hỗ trợ đời sống nhân dân hai bên biên giới. (Ảnh: Thúy Hòa)

​Trong thời gian tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu phía Việt Nam cũng đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan thực tế đặc khu kinh tế Savannakhet và tháp Inhang tại tỉnh Savannakhet.