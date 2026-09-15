Tăng cường tuyên truyền pháp luật về vũ khí, pháo trong trường học

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an phường Bồ Đề, Hà Nội, đã phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; đồng thời nhấn mạnh các quy định về quản lý, sử dụng đồ chơi nguy hiểm – vấn đề tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em và học sinh.

Thông qua hình ảnh minh họa, ví dụ thực tế và các tình huống gần gũi, giáo viên và học sinh được hướng dẫn nhận biết các loại vũ khí thô sơ, vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ, pháo nổ và những loại đồ chơi có khả năng gây sát thương. Báo cáo viên cũng phân tích rõ những hành vi bị nghiêm cấm như chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; sản xuất, mua bán, sử dụng pháo nổ và đồ chơi mang tính bạo lực, nguy hiểm.

Công an phường Bồ Đề tuyên truyền phòng, chống vũ khí, vật liệu nổ tại trường học

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức pháp luật, lực lượng Công an phường Bồ Đề còn cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ việc sử dụng pháo tự chế, vũ khí tự tạo và các loại đồ chơi nguy hiểm. Nhiều vụ việc đáng tiếc đã xảy ra, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người sử dụng và những người xung quanh, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tránh xa các hành vi vi phạm pháp luật và hình thành lối sống lành mạnh, trách nhiệm. Đây cũng là dịp để tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng công an trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.