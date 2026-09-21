Tăng cường tuyên truyền pháp luật về quản lý tàu bay không người lái

Nhằm bảo đảm an ninh không phận tầm thấp và an toàn giao thông hàng không, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 10928/KH-CAT-ANM ngày 17-9-2026 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong quản lý, sử dụng tàu bay không người lái (UAV, Drone, Flycam) và các phương tiện bay khác trên địa bàn.

Khánh Hòa có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, với Sân bay Quân sự Thành Sơn, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Căn cứ Hải quân Vùng 4 cùng hệ thống công trình quốc phòng quan trọng. Đồng thời, tỉnh là trung tâm du lịch, có nhu cầu sử dụng thiết bị bay ghi hình, phục vụ truyền thông cao. Tuy nhiên, tình trạng tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện bay khi chưa đăng ký, chưa có giấy phép hoặc bay vào khu vực cấm, khu vực hạn chế bay vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập khẩn nguy đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2026.

Để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng không nhân dân số 49/2024/QH15, Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 5-11-2025 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác; Thông tư số 78/2026/TT-BCA ngày 5-6-2026 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy trình đăng ký, cấp phép bay; điều kiện đối với người điều khiển, cơ sở kinh doanh, cho thuê thiết bị; nhận diện vùng cấm bay, hạn chế bay; các chế tài xử lý vi phạm hành chính, hình sự. Kế hoạch được triển khai qua 3 giai đoạn, gồm: Chuẩn bị nội dung, đợt cao điểm tuyên truyền, lan tỏa; duy trì công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm thường xuyên. Các phương thức tuyên truyền được thực hiện trực quan, như: Sản xuất Infographic, Short Video, Motion Graphic; đăng tải trên các kênh chính thức của lực lượng Công an; tạo mã QR liên kết đến bản đồ vùng cấm bay và quy trình, thủ tục pháp lý.

Công an tỉnh phối hợp đặt bảng cảnh báo, mã QR song ngữ tại sân bay, bến tàu, khách sạn, điểm tham quan; rà soát, vận động các cơ sở kinh doanh, cho thuê thiết bị bay, câu lạc bộ nhiếp ảnh ký cam kết chấp hành pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ và cung cấp thông tin về cấp phép, vùng cấm bay đến người dân và du khách.

Công an tỉnh đề nghị người dân, du khách và các tổ chức chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi vận hành các phương tiện bay, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và an toàn không phận trên địa bàn tỉnh.