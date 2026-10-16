Tăng cường tuyên truyền pháp luật về giao thông cho các tăng ni, phật tử

Quang cảnh Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Cục Cảnh sát giao thông.

Tại lễ ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026–2030, Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Trong giai đoạn 2026-2030, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; sử dụng clip, hình ảnh minh họa để nâng cao hiệu quả tiếp cận, nhất là đối với thanh thiếu niên.

Nội dung tuyên truyền đồng thời chú trọng hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng tránh điểm mù của xe tải, xe container, giữ khoảng cách, chuyển hướng và xử lý các tình huống bất ngờ.

Hòa thượng Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, chấp hành pháp luật giao thông không chỉ là nghĩa vụ công dân mà còn thể hiện tinh thần từ bi, tôn trọng và bảo vệ sự sống của đạo Phật.

Theo Hòa thượng Thích Đức Thiện, mỗi hành vi bất cẩn khi tham gia giao thông đều có thể gây ra những mất mát nghiêm trọng cho cá nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy, nâng cao ý thức tự giác, xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cũng là cách thiết thực để giảm thiểu đau thương, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của cộng đồng.

Trong giai đoạn 2026-2030, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và cơ sở tự viện lồng ghép nội dung tuyên truyền an toàn giao thông vào các khóa tu, buổi thuyết giảng và hoạt động hướng dẫn phật tử.

Hai bên thống nhất nhân rộng các mô hình như “Cơ sở Phật giáo an toàn giao thông”, “Chùa văn hóa giao thông”, “Tăng ni, phật tử tham gia giao thông văn minh, an toàn”; tăng cường phối hợp bảo đảm an toàn tại các lễ hội, sự kiện Phật giáo và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện.

Sau 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong tăng ni, phật tử, công tác phối hợp được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Nội dung tuyên truyền ngày càng đa dạng, được lồng ghép trong các buổi tu học giáo lý, khóa tu mùa hè và hoạt động Phật sự; đồng thời được lan tỏa trên hệ thống thông tin của Giáo hội và các nền tảng mạng xã hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các lễ hội Phật giáo, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục những bất cập trong tổ chức giao thông tại khu vực cơ sở thờ tự.

Chương trình đã xây dựng 716 mô hình phát huy vai trò của tăng ni, phật tử trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nhiều mô hình thiết thực được các địa phương nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng Phật giáo.