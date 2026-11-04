Tăng cường tuyên truyền pháp luật, ngăn chặn ma túy xâm nhập học đường

Ngày 4/11, tại Trường THPT Việt Nam - Ba Lan, VKSND khu vực 3, TP Hà Nội phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội, chi nhánh số 3 và Trường THPT Việt Nam - Ba Lan tổ chức “Phiên tòa giả định” xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ngô Thị Mai Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Nam - Ba Lan; Nguyễn Minh Thu, Trưởng chi nhánh số 3, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội; Nguyễn Phương Đông, Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND khu vực 3, TP Hà Nội.

Cùng dự có tập thể Ban Giám hiệu Trường THPT Việt Nam - Ba Lan; các đồng chí trong Tổ tuyên truyền VKSND khu vực 3, TP Hà Nội; cùng toàn thể các thầy, cô giáo và hơn 2000 học sinh Nhà trường.

Tập thể giáo viên Nhà trường tham dự chương trình.

Đông đảo học sinh Nhà trường tham dự chương trình.

Tại chương trình, các em học sinh được theo dõi phiên tòa giả định xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Thông qua việc tái hiện một vụ án cụ thể, phiên tòa giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về tính chất nguy hiểm của tội phạm ma túy, những hậu quả đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nhận thức được trách nhiệm pháp lý phải gánh chịu khi có hành vi vi phạm.

Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Bên cạnh việc tổ chức phiên tòa giả định, VKSND khu vực 3 đã phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh, tập trung cảnh báo về sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với phương thức, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, khó nhận biết.

Qua đó, giúp các em học sinh nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thử, sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc; kiên quyết từ chối lời mời gọi, lôi kéo liên quan đến ma túy và kịp thời thông báo cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa giả định.

Cũng tại buổi tuyên truyền, Ban Tổ chức đã giao lưu, đặt câu hỏi và giải đáp các tình huống pháp luật liên quan đến phòng, chống ma túy. Nhiều em học sinh hào hứng tham gia trả lời, trao đổi về cách nhận biết, xử lý khi gặp tình huống bị lôi kéo sử dụng ma túy hoặc phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy trong môi trường học đường.

Những nội dung giải đáp thiết thực đã giúp các em củng cố kiến thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng.

Tổ tuyên truyền VKSND khu vực 3, TP Hà Nội phát tờ rơi tuyên truyền đến các em học sinh.

Tổ tuyên truyền VKSND khu vực 3, TP Hà Nội phát tờ rơi tuyên truyền đến các em học sinh.

Thông qua chương trình, VKSND khu vực 3, TP Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy trong lứa tuổi học sinh.

Ban Tổ chức giao lưu với các em học sinh.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ngành Kiểm sát, cơ quan trợ giúp pháp lý và nhà trường trong bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm.