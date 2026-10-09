Tăng cường tuyên truyền pháp luật, đồng hành cùng ngư dân và bảo đảm an toàn trên biển

Đồn Biên phòng Hải Hòa tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn. Ảnh: Đơn vị cung cấp

* Ngày 7/10, Đồn Biên phòng Hải Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn. Nội dung tập trung phổ biến các quy định về hoạt động khai thác thủy sản, những hành vi vi phạm cần tránh; đồng thời hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động tàu cá và bảo đảm khai thác đúng quy định.

Dịp này, đơn vị trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các chủ tàu, động viên ngư dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. (Tuấn Khang)

Đồn Biên phòng Bình Châu tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ảnh: Văn Danh

* Cũng trong ngày 7/10, Đồn Biên phòng Bình Châu, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về khai thác thủy sản cho 100 chủ phương tiện, thuyền trưởng trên địa bàn. Hội nghị tập trung phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác và trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền trưởng khi hoạt động trên biển.

Các đại biểu cũng được thông tin về quá trình Việt Nam triển khai các giải pháp tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu từ năm 2017 đến nay, đồng thời được hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng phần mềm eCDT để truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử, minh bạch quá trình khai thác, cập cảng và tiêu thụ sản phẩm.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong chấp hành pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. (Văn Danh)

Cán bộ Đồn Biên phòng Cát Khánh hướng dẫn ngư dân quét mã QR tra cứu pháp luật khi hành nghề trên biển. Ảnh: Thanh Bình

* Trước đó, ngày 26/9, Đồn Biên phòng Cát Khánh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt Tổ tàu thuyền an toàn, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành các quy định về phòng, chống khai thác IUU. Tại buổi sinh hoạt, cán bộ Biên phòng phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn ngư dân nắm rõ sơ đồ vùng hoạt động của tàu thuyền để tránh vi phạm ranh giới trên biển; duy trì thiết bị giám sát hành trình, thực hiện nhật ký khai thác điện tử và các quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản. Ngư dân cũng được thông tin về các hình thức và mức xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật.

Đơn vị đồng thời hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng cài đặt, sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), cấp 100 mã QR cho chủ tàu, thuyền trưởng trên địa bàn xã Đề Gi và trao tặng 35 ảnh Bác Hồ cho ngư dân, động viên bà con vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. (Thanh Bình)

Các lực lượng tiếp cận, phát tờ rơi tuyên truyền và trao tặng phao cứu sinh, cờ Tổ quốc cho công nhân đang thi công tại khu vực cảng. Ảnh: Thế Mạnh

* Ngày 22/9, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh, trật tự và phòng, chống thiên tai trong hoạt động thi công công trình trên biển năm 2026 tại khu vực Dự án Bến cảng quốc tế Sơn Dương, thuộc Khu kinh tế Vũng Áng. Chương trình có sự tham gia của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp, nhà thầu và ngư dân.

Các đơn vị đã phổ biến quy định về hoạt động của người và phương tiện trong vùng nước cảng, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường biển; cấp phát 1.300 tờ rơi pháp luật, trao tặng 120 lá cờ Tổ quốc, 300 phao cứu sinh. Đồng thời, các lực lượng tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom hơn 2,5 tấn rác thải tại khu vực thi công, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn, sự cố trên biển. (Thế Mạnh)

Cán bộ Đồn Biên phòng Phước Hải tập trung phổ biến những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động khai thác thủy sản. Ảnh: Quang Tiến

* Ngày 24/9, Đồn Biên phòng Phước Hải, Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU cho 21 phương tiện với 126 ngư dân trên địa bàn. Tại Cảng cá Lộc An, xã Phước Hải, thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ Biên phòng phổ biến các quy định pháp luật, hướng dẫn ngư dân sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử, cập nhật thông tin chuyến biển và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đối với những ngư dân lớn tuổi, còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng thao tác, giải đáp vướng mắc ngay tại tàu. Đơn vị đồng thời chú trọng đối thoại, lắng nghe khó khăn của ngư dân, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nghề cá có trách nhiệm và cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu. (Quang Tiến)

TK (tổng hợp)