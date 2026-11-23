An Giang tăng cường tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Lê Đôn

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đóng vai trò rất quan trọng, các cơ quan trên địa bàn tỉnh An Giang đã tăng cường triển khai các hoạt động thiết thực để nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho người dân.

Vừa qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các phường Tịnh Biên, Châu Đốc và các xã Giang Thành, Vĩnh Gia, Ba Chúc, An Phú tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới năm 2026, với gần 600 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín được thông tin về những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến vùng biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong đó, có chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; các chính sách dành cho học sinh trường phổ thông nội trú và chính sách liên quan đến mô hình trường này tại các xã biên giới đất liền.

Các đại biểu cũng được nghe phổ biến Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035; các chính sách dân tộc đang triển khai…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), Đoàn Luật sư tỉnh An Giang phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã.

Chương trình nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, hạn chế vi phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn trực tiếp tư vấn, TGPL miễn phí, giải đáp những vướng mắc của người dân trong các lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, thừa kế, chính sách an sinh xã hội và các vấn đề pháp luật liên quan. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Trước đó, nêu đề xuất về triển khai Hợp phần 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, đại diện Sở Tư pháp tỉnh đề nghị bổ sung nội dung hoạt động và chi phí cho các vụ việc TGPL cụ thể vào vốn thực hiện của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ quan tiến hành tố tụng và Trung tâm TGPL (Sở Tư pháp tỉnh) nhằm đảm bảo quyền được TGPL cho người dân tộc thiểu số cư trú vùng đặc biệt khó khăn.

Chính quyền địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ động phối hợp với Trung tâm thực hiện các nội dung về TGPL theo kế hoạch đã ban hành.

Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động TGPL theo Chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên người nghèo, người dân tộc thiểu số, người dân vùng khó khăn; đẩy mạnh công tác TGPL, tăng cường tuyên truyền pháp luật và nâng cao chất lượng đội ngũ người thực hiện TGPL, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ TGPL kịp thời, đúng đối tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.