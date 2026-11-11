Tăng cường tuyên truyền lan tỏa hiệu ứng Cuộc thi văn hóa ứng xử

Hội thi sân khấu hóa “Quy tắc ứng xử của CBCS - CATP Hà Nội”, với sự tham gia của 21 đội tuyển đại diện 21 cụm thi đua dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18-11-2026.

Hội thi là hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa thiết thực, đưa những chuẩn mực ứng xử từ quy định vào các tình huống gần gũi trong công tác và đời sống; hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”; đồng thời hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị

Điểm khác biệt của Hội thi là lựa chọn sân khấu hóa làm phương thức truyền thông, giáo dục. Thông qua tiểu phẩm, hoạt cảnh và phần trả lời câu hỏi, CBCS không chỉ trình bày kiến thức mà phải nhận diện vấn đề, đề xuất phương án giải quyết đúng pháp luật, phù hợp quy trình công tác và thể hiện tinh thần tôn trọng, lắng nghe, phục vụ nhân dân.

Trong đó, nội dung trọng tâm gồm 5 giá trị định hướng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “Bản lĩnh - Trí tuệ - Nhân văn - Thanh lịch - Hiện đại”, cùng các chuẩn mực ứng xử và 10 việc phải thực hiện, 10 việc không được làm theo Quy tắc.

Toàn cảnh hội nghị

Mỗi đội tuyển tham gia ba phần thi chính thức, với tổng thang điểm 100. Phần giới thiệu đội tuyển “Dấu ấn Công an Thủ đô” (20 điểm) khắc họa đặc điểm, nhiệm vụ và thông điệp của từng cụm. Phần kiến thức “Hiểu đúng, làm chuẩn mực” (20 điểm) kiểm tra khả năng nắm vững Quy tắc ứng xử qua 10 câu hỏi trắc nghiệm. Phần sân khấu hóa, xử lý tình huống “Ứng xử đẹp, vì Nhân dân phục vụ” (60 điểm) yêu cầu xây dựng tiểu phẩm hoặc hoạt cảnh phản ánh tình huống thực tế, kết hợp trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Các chủ đề được thiết kế xoay quanh những vấn đề thường gặp: giao tiếp, hướng dẫn thủ tục hành chính; ứng xử với người vi phạm pháp luật, người nước ngoài; giữ gìn kỷ cương và nghĩa tình đồng đội; bảo vệ thông tin, quyền riêng tư trên không gian mạng; giải quyết tình huống căng thẳng hoặc kịp thời hỗ trợ người dân.

Tại Hội nghị, Trung tá Bùi Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Thi đua khen thưởng, thành viên Ban Tổ chức đã báo cáo mục đích, yêu cầu, tiến độ và kế hoạch triển khai Hội thi; Đại tá Trần Văn Hoá, Trưởng phòng Công tác chính trị cũng đã trao đổi về tiến độ tổ chức cuộc thi, những kết quả sẽ đạt được và những việc làm sẽ triển khai sau Hội thi.

Các đại biểu dự Hội nghị

Sau từng phần trao đổi, báo cáo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đều có chỉ đạo yêu cầu 21 đội thi trong từng phần thi từ video clip đến sân khấu hoá phải chú trọng từng chi tiết, đúng tác phong điều lệnh, tạo hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô kỷ luật, kỷ cương.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định từ văn bản quy tắc ứng xử đến Hội thi là giá trị lan tỏa để người dân biết văn hóa ứng xử của Công an Thủ đô.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu từng clip tham gia hội thi, từng phần thi trên sân khấu phải được kiểm duyệt, kịch bản phải đúng chủ trương, quy tắc ứng xử, mang tính sâu sắc, nhân văn. Cùng với đó, tạo hiệu ứng truyền thông, lan tỏa thông tin về Hội thi, về các clip dự thi; không chỉ các đơn vị tuyên truyền chuyên nghiệp như Báo An ninh Thủ đô, Cổng thông tin điện tử CATP, các trang fanpage của CATP mà chính các xã phường, 21 đội thi cũng phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết đến nhiều hơn.