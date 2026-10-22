Tăng cường tuyên truyền kỹ năng PCCC và CNCH tại trường học

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sỹ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 tập trung hướng dẫn những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, nhận diện các nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ trong trường học và tại gia đình; đồng thời phổ biến các biện pháp phòng ngừa, sử dụng nguồn báo cáo thì trước đây chuyên môn văn đoạn theo chúng tôi thì cái đó chúng ta có thể chạy thẳng ra 1 tốc độ luôn vì nó có 1 khúc thôi mà chúng ta lại rẽ vào trong rồi quay ra thì nó thêm 2 cái điệu nên là nó sẽ thêm thêm cái lực lượng mà giúp chặt các cái việc đó còn lại thì giao điện, thiết bị điện an toàn, quản lý các nguồn nhiệt và chủ động phát hiện, loại trừ những nguy cơ mất an toàn về PCCC.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 hướng dẫn công tác PCCC.

Bên cạnh kiến thức phòng ngừa, nội dung tuyên truyền đặc biệt chú trọng trang bị kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra cháy. Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn giáo viên, học sinh cách nhận biết khi có cháy, nhanh chóng báo động cho những người xung quanh, thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số 114; đồng thời tổ chức thoát nạn theo hướng dẫn, không hoảng loạn, không chen lấn, xô đẩy và tuyệt đối không quay trở lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản.

Đối với học sinh tiểu học, các nội dung được truyền đạt theo phương pháp trực quan, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, tập trung vào những kỹ năng thiết yếu như: bình tĩnh khi phát hiện cháy; cúi thấp người khi di chuyển trong khu vực có khói; dùng khăn, vải thấm nước che mũi, miệng khi cần thiết; tìm lối thoát nạn an toàn và thực hiện theo sự hướng dẫn của giáo viên, người lớn. Qua đó, giúp các em từng bước hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân, biết cách ứng phó phù hợp trước những tình huống nguy hiểm.

Báo cáo viên hướng dẫn các em học sinh sử dụng bình chữa cháy xách tay.

Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH tại trường học có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng ý thức phòng ngừa từ sớm, từ xa. Bởi trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố; việc trang bị kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống phù hợp không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho chính các em mà còn góp phần lan tỏa kiến thức PCCC đến gia đình và cộng đồng.

Thông qua hoạt động, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 tiếp tục khẳng định vai trò của công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH trong phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra. Đồng thời, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, chủ động xây dựng môi trường học tập an toàn, tạo nền tảng để mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực về PCCC và CNCH trong nhà trường, gia đình và xã hội

PV