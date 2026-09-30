Tăng cường tuyên truyền, giúp người lao động hiểu đúng chính sách BHTN

Người lao động tìm hiểu chính sách BHTN tại hội nghị. Ảnh: Lam Phương

Hiểu đúng chính sách để bảo đảm quyền lợi

Vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng phối hợp Công đoàn xã Đại Lộc tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn pháp luật về chính sách BHTN theo quy định của Luật Việc làm năm 2025 và một số nội dung liên quan đến Bộ luật Lao động năm 2019. Khoảng 100 đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Công ty May Phú Tường, thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc tham dự.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng, phổ biến những điểm mới của Luật Việc làm năm 2025 liên quan trực tiếp đến người lao động, trong đó có đối tượng tham gia BHTN, mức đóng, giảm đóng và việc bảo vệ quyền lợi của người lao động trước hành vi chậm đóng, nợ đóng BHTN.

Việc cung cấp thông tin trực tiếp giúp người lao động có thêm cơ sở để nhận biết quyền lợi và trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia BHTN, đồng thời hiểu rõ hơn những quy định mới của chính sách.

Đáng chú ý, các chế độ BHTN được giới thiệu không chỉ dừng ở trợ cấp thất nghiệp khi người lao động nghỉ việc hoặc mất việc. Theo đó, chính sách còn bao gồm tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động.

Việc thông tin đầy đủ về các chế độ giúp người lao động hiểu rõ hơn phạm vi hỗ trợ của chính sách BHTN, từ đó có thể chủ động tìm hiểu và thực hiện các quyền lợi khi đủ điều kiện.

Nắm rõ thủ tục để không bỏ lỡ quyền lợi

Bên cạnh các quy định về chế độ, hội nghị dành thời gian phổ biến quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan Bảo hiểm xã hội trong quá trình tham gia, thực hiện chính sách BHTN. Các quy định về hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019 cũng được hệ thống lại để người lao động nhận biết rõ hơn quyền lợi, nghĩa vụ trong quan hệ lao động.

Một nội dung thiết thực được người lao động quan tâm là các quy định về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, mức và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ban tổ chức đồng thời hướng dẫn quy trình giải quyết, chi trả trợ cấp và cách nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Việc hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện thủ tục giúp người lao động có thêm thông tin cần thiết khi phát sinh nhu cầu hưởng BHTN, nhất là trong việc chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đúng quy trình.

Từ hoạt động tuyên truyền, tư vấn trực tiếp tại cơ sở, các quy định của chính sách BHTN được chuyển tải đến người lao động theo những nội dung gắn với quá trình làm việc và hưởng chế độ. Qua đó, người lao động có điều kiện tìm hiểu, nắm bắt đầy đủ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình; người sử dụng lao động cũng được nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong thực hiện chính sách.

Việc phổ biến chính sách BHTN đến trực tiếp người lao động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hỗ trợ quá trình thực hiện chính sách đúng quy định và hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.