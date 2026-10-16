Tăng cường, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân vùng cao

Theo đó, VKSND khu vực 3 đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền được trình bày theo hướng gần gũi, dễ hiểu, gắn với những tình huống có thể gặp trong đời sống tại cơ sở.

Trong đó, tập trung làm rõ ý nghĩa của Nghị quyết số 205 trong việc tạo cơ chế để Viện kiểm sát xem xét thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích chung của cộng đồng khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Thông qua các ví dụ thực tế, người dân được giới thiệu về những nhóm đối tượng cần được quan tâm bảo vệ như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm chủ thể khác thuộc phạm vi nghị quyết; đồng thời nhận biết những vấn đề có thể liên quan đến lợi ích công như: Đất đai, tài sản công, môi trường, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng chí Lò Thị Kim, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 phát biểu tại buổi tuyên truyền.

Tuyên truyền viên cũng hướng dẫn người dân cách cung cấp thông tin, phản ánh vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những dấu hiệu cần được xem xét, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, VKSND khu vực 3 còn tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự, tập trung làm rõ các quy định về quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản, quyền và nghĩa vụ dân sự của cá nhân, pháp nhân; trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ dân sự và các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

VKSNDkhu vực 3 tặng quà cho đại diện người dân bản Bang.

Qua đó, giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời biết cách phản ánh, cung cấp thông tin khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền dân sự hoặc lợi ích công.

Nhân dịp này, VKSND khu vực 3 đã trao tặng quà cho bản Bang và bản Tin Tiến, xã Chiềng Sơ.

VKSND khu vực 3 tặng quà cho đại diện người dân bản Tin Tiến.

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của đơn vị đối với địa phương và người dân trên địa bàn, góp phần thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát với người dân và chính quyền cơ sở.