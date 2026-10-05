Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa vừa ban hành Công văn số 7572 về việc tuyên truyền, triển khai chức năng đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công và phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công trên ứng dụng VNeID.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền 2 tiện ích mới trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí, Trung tâm Công báo và Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường, đặc khu tuyên truyền 2 tiện ích mới trên ứng dụng VNeID, gồm: “Đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công” và “Phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công”. Đây là kênh để người dân, doanh nghiệp trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức khi giải quyết thủ tục hành chính. Khi gửi phản ánh, kiến nghị, người dân cần điền đủ mã hồ sơ, loại phản ánh, cơ quan tiếp nhận, nội dung và hình ảnh, tài liệu liên quan nếu có, theo hướng dẫn của Bộ Công an. Quá trình tuyên truyền phải khách quan, công khai, minh bạch; tuyệt đối không tác động, định hướng hoặc can thiệp vào nội dung và kết quả đánh giá.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng thời lượng tin bài, làm infographic, video ngắn hướng dẫn và gắn banner trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu UBND cùng cấp tuyên truyền qua đài truyền thanh cơ sở, bảng tin điện tử, trang thông tin và mạng xã hội chính thức; phối hợp với Bộ phận Một cửa hướng dẫn người dân đánh giá ngay sau khi hoàn thành thủ tục, đồng thời lồng ghép tại hội nghị tổ dân phố, thôn, xóm và sinh hoạt đoàn thể.