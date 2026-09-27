Tăng cường tuần tra, kiểm soát xe chở vật liệu xây dựng
Hoạt động vận chuyển đất, cát và vật liệu xây dựng trên các tuyến đê, đường dân sinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông nếu phương tiện chở quá tải, hàng hóa không được che chắn đúng quy định. Trước thực tế này, lực lượng CSGT đường bộ số 15, Công an TP Hà Nội đang tăng cường tuần tra, phối hợp với chính quyền địa phương để ngăn ngừa vi phạm và hạn chế tình trạng đất cát rơi vãi trên đườ
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-cuong-tuan-tra-kiem-soat-xe-cho-vat-lieu-xay-dung-419612.htm