Tăng cường tuần tra, không để xe quá tải lọt lưới

Nhiều xe tải được lực lượng chức năng dừng kiểm tra trên tuyến đường Vân Cốc, xã Phúc Lộc. Ảnh: NT

Trên tuyến đường Vân Cốc, xã Phúc Lộc, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe tải chở hàng vượt quá tải trọng cho phép từ 10% đến 30% và tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định.

Lái xe Đinh Văn Đức cho biết, do sơ suất trong quá trình bốc hàng dẫn đến không kiểm soát được khối lượng vận chuyển. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, lái xe cam kết rút kinh nghiệm, chấp hành nghiêm quy định về tải trọng phương tiện.

Theo lực lượng chức năng, xe chở hàng quá tải không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây áp lực lên kết cấu hạ tầng, làm gia tăng tình trạng hư hỏng đường bộ. Đáng chú ý, vào thời điểm cuối năm, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng tăng cao, một số lái xe tìm cách chở quá tải nhằm tăng số chuyến, giảm chi phí.

Đại úy Lê Hồng Linh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 cho biết, đơn vị tổ chức các tổ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, duy trì lực lượng cơ động bằng ô tô, mô tô, kết hợp sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình để phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm, làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng với kiểm tra trên các tuyến đường, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 phối hợp làm việc với các công trường, bến bãi và đơn vị thi công trên địa bàn, tổ chức ký cam kết chấp hành quy định về tải trọng. Các đơn vị được yêu cầu quản lý chặt phương tiện vận chuyển, thực hiện che chắn, phủ bạt theo quy định, không tự ý cơi nới thành thùng xe.

Theo số liệu báo cáo của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9, từ ngày 15-12-2025 đến 14-9-2026, lực lượng chức năng đã xử lý 22.332 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 66,3 tỷ đồng. Trong đó, có 790 trường hợp chở hàng quá tải, quá khổ; 390 trường hợp chở hàng cồng kềnh và 148 trường hợp để vật liệu rơi vãi.

Việc kết hợp tuần tra cơ động, xử lý nghiêm vi phạm với tuyên truyền, ký cam kết tại các công trường, bến bãi góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và chủ phương tiện, từng bước ngăn chặn tình trạng xe quá tải, bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.