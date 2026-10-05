Tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Đông Khê

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên địa bàn.

Tổ CSGT địa bàn Đông Khê bố trí 395 ca tuần tra, kiểm soát, 1.483 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, phát hiện, lập biên bản xử lý 1.785 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, ước tính xử phạt vi phạm hành chính trên 2,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 14 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 241 trường hợp, tạm giữ 135 phương tiện các loại.

Trong các hành vi vi phạm được phát hiện, vi phạm tốc độ chiếm số lượng lớn. Lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 1.141 trường hợp vi phạm tốc độ, phạt vi phạm hành chính trên 1,9 tỷ đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 246 trường hợp.

Đối với vi phạm nồng độ cồn, kiểm tra, phát hiện 76 trường hợp, xử lý 62 trường hợp, phạt vi phạm hành chính trên 450 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 14 trường hợp, tạm giữ 76 phương tiện.

Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Tổ CSGT địa bàn Đông Khê chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, tuyên truyền trong trường học được quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Đông Khê tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Trung tá Lương Minh Thành, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Tổ trưởng Tổ CSGT địa bàn Đông Khê cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn được phân công; chủ động phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, chú trọng tuyên truyền trong trường học, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh và người dân.