Tăng cường tuần tra, bảo đảm an toàn các sự kiện lớn

Lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm và địa điểm công cộng.

Lực lượng Cảnh sát trật tự và Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên triển khai 100% quân số; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm và các địa điểm công cộng. Kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, bảo đảm trật tự và mỹ quan đô thị.

Lực lượng Công an tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hệ thống tổng đài 113 được vận hành 24/24 giờ đảm bảo mọi thông tin liên quan đến ANTT đều được xử lý chính xác, kịp thời.

Cùng với đó, các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Từ ngày 14-9 đến nay, Đội Cảnh sát trật tự đã tổ chức 89 ca tuần tra kiểm soát với 922 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, lập biên bản 467 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt tổng số tiền 327 triệu đồng.