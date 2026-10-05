Theo Kế hoạch, đến năm 2030, các cơ sở giáo dục thực hiện quy trình phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo quy định và hướng dẫn thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tế. Bộ không yêu cầu mỗi cơ sở giáo dục ban hành một quy trình riêng, thay vào đó sẽ xây dựng hướng dẫn khung thống nhất, tích hợp các yêu cầu về môi trường giáo dục an toàn và quy trình phòng ngừa, tiếp nhận thông tin, đánh giá nguy cơ, bảo đảm an toàn, hỗ trợ ban đầu, thông báo, xử lý, kết nối, chuyển gửi và theo dõi vụ việc theo thẩm quyền. Các cơ sở giáo dục áp dụng quy trình khung thông qua đầu mối, kênh tiếp nhận thông tin và cơ chế phối hợp sẵn có.

Cùng với đó, ngành Giáo dục sẽ rà soát, lựa chọn và phổ biến các giải pháp, mô hình hiệu quả về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Trong đó, ưu tiên các giải pháp về quy tắc ứng xử, kỹ năng giải quyết xung đột, phát huy sự tham gia của người học, phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội và hỗ trợ người học dễ bị tổn thương.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là rà soát chương trình, môn học, hoạt động giáo dục và học liệu hiện có để lồng ghép nội dung giáo dục giới tính, bình đẳng giới, kỹ năng tự bảo vệ, an toàn số và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên không gian mạng, phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và đặc điểm lứa tuổi. Các học liệu về giáo dục giới tính, bình đẳng giới, tôn trọng sự khác biệt, ranh giới cá nhân, kỹ năng tự bảo vệ, an toàn số, nhận diện và ứng phó với quấy rối, xâm hại, bắt nạt và bạo lực trên không gian mạng sẽ được cập nhật, khai thác và dùng chung. Học liệu mới chỉ được xây dựng khi nội dung hiện có chưa đáp ứng yêu cầu. Việc bồi dưỡng ưu tiên hình thức trực tuyến, tại chỗ, hạn chế tập huấn trực tiếp dàn trải.

Kế hoạch cũng yêu cầu tăng cường tư vấn học đường và công tác xã hội trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Các cơ sở giáo dục tập trung nhận diện nguy cơ, bảo đảm an toàn, hỗ trợ ban đầu, xử lý hoặc thông báo theo thẩm quyền, kết nối, chuyển gửi và phối hợp theo dõi kết quả hỗ trợ; không thực hiện hoạt động trị liệu hoặc công việc chuyên môn vượt phạm vi, năng lực được giao.

Theo lộ trình, năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát quy định, hướng dẫn, dữ liệu và nguồn lực hiện có, xác định những nội dung cần thống nhất trong hướng dẫn khung. Năm 2027, hướng dẫn khung được hoàn thiện, phổ biến; đồng thời rà soát, cập nhật nội dung giáo dục, học liệu và triển khai kết nối, chuyển gửi, tư vấn học đường, công tác xã hội. Năm 2028 tiến hành sơ kết, đánh giá; đến năm 2030 hoàn thành các nhiệm vụ, tổng kết và đề xuất nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.