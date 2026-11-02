Tăng cường tư vấn cai nghiện, xây dựng môi trường không khói thuốc

Trước những nguy cơ nghiêm trọng từ thuốc lá đối với sức khỏe con người, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) đang triển khai nhiều giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá, trong đó chú trọng nâng cao năng lực tư vấn cai nghiện cho đội ngũ cán bộ y tế, góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn,không khói thuốc.

Tại Việt Nam, thuốc lá gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm, gồm 84.500 ca do hút thuốc chủ động và 18.800 ca do hút thuốc thụ động.

Từ ngày 27/10 đến 27/11, BVTW Huế tổ chức chương trình “Tập huấn cho cán bộ y tế về tư vấn ngắn cai nghiện thuốc lá tại bệnh viện” với 10 lớp, dành cho 500 cán bộ y tế trong toàn bệnh viện. Các lớp được tổ chức trực tiếp vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, mỗi lớp có 50 học viên là cán bộ, viên chức thuộc các trung tâm, khoa, phòng.

Nội dung tập huấn tập trung vào tình hình sử dụng thuốc lá, tác hại của thuốc lá và hút thuốc thụ động; kiến thức về nghiện, cai nghiện thuốc lá, các bệnh lý liên quan; đồng thời trang bị kỹ năng tư vấn và các giải pháp xây dựng bệnh viện không khói thuốc.

Thông qua chương trình, đội ngũ nhân viên y tế được cập nhật kiến thức, củng cố kỹ năng chuyên môn, từng bước đưa hoạt động tư vấn cai nghiện vào thực tiễn khám, chữa bệnh. Qua đó, người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, nhận được sự hỗ trợ cần thiết để từ bỏ thuốc lá, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá và bảo vệ sức khỏe những người xung quanh.

Siết chặt giám sát, duy trì bệnh viện không khói thuốc

Song song với hoạt động đào tạo, BVTW Huế chú trọng duy trì kỷ cương trong thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại khuôn viên bệnh viện. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở và lập biên bản đối với những trường hợp người bệnh, người nhà người bệnh vi phạm.

PGS.TS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc BVTW Huế cho biết, bệnh viện thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định không hút thuốc lá, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, khói thuốc thụ động và các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá.

Đẩy mạnh đào tạo kỹ năng tư vấn cai nghiện thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo vệ sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng.

Việc duy trì môi trường không khói thuốc không chỉ là yêu cầu trong hoạt động quản lý bệnh viện mà còn thể hiện trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng. Mỗi hành động tự giác không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện góp phần xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe văn minh, an toàn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có hàng chục chất gây ung thư. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân của 28 nhóm bệnh, đặc biệt là ung thư, tim mạch, hô hấp và các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Mỗi năm, trên thế giới có hơn 8 triệu người tử vong do thuốc lá, trong đó khoảng 1,6 triệu trường hợp liên quan đến hút thuốc thụ động. Tại Việt Nam, thuốc lá gây ra khoảng 103.000 ca tử vong mỗi năm, gồm 84.500 ca do hút thuốc chủ động và 18.800 ca do hút thuốc thụ động.

Những con số này cho thấy thuốc lá không chỉ đe dọa sức khỏe người trực tiếp sử dụng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người xung quanh. Vì vậy, phòng, chống tác hại thuốc lá cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, từ nâng cao nhận thức đến tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cai nghiện.

Góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phòng, chống tác hại thuốc lá

Tại Quyết định số 568 ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030. Trong giai đoạn 2026-2030, chiến lược đặt mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 36%, ở nữ giới xuống dưới 1%; giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nơi làm việc xuống dưới 25%.

Chiến lược cũng hướng đến ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, những hoạt động của BVTW Huế có ý nghĩa thiết thực, góp phần cụ thể hóa mục tiêu phòng, chống tác hại thuốc lá, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường khám, chữa bệnh.

Để xây dựng bệnh viện không khói thuốc một cách bền vững, bên cạnh vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ y tế, mỗi người bệnh và người nhà người bệnh cần nâng cao ý thức tự giác, nghiêm túc chấp hành quy định, chủ động nói không với thuốc lá.

Từ công tác đào tạo, tư vấn cai nghiện đến kiểm tra, giám sát và truyền thông, BVTW Huế đang từng bước hình thành môi trường y tế an toàn, thân thiện, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.