Tăng cường tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy

Cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố hướng dẫn cán bộ, viên chức UBND xã Phước Thái kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy tại cơ quan.

Hướng dẫn tự kiểm tra phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Ngày 15-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố phối hợp với Công an phường Phước Long và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC tại các cơ sở thu mua, tập kết, phân loại phế liệu trên địa bàn. Đây là loại hình kinh doanh có nhiều vật liệu dễ cháy, hàng hóa thường được tập kết với số lượng lớn nên cần chú trọng việc sắp xếp, bảo quản và kiểm soát nguồn nhiệt.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn 12 cơ sở nắm các quy định về PCCC; sắp xếp hàng hóa gọn gàng, bảo đảm an toàn hệ thống điện, quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt, giữ thông thoáng lối đi và lối thoát nạn. Các chủ cơ sở cũng được hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để có thể xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố.

Không chỉ kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC còn được triển khai đến từng khu dân cư. Trong tháng 10-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố tổ chức tuyên truyền PCCC cho hơn 100 người dân trên địa bàn xã Xuân Đường, xã An Phước và phường Long Thành.

Bám sát thực tế, các tuyên truyền viên hướng dẫn người dân cách tự quản lý, bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy; kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống khi có sự cố. Không chỉ tuyên truyền tập trung mà lực lượng cảnh sát PCCC còn đến rà soát và hướng dẫn từng điểm hộ kinh doanh trên địa bàn; đồng thời hướng dẫn cho người dân cách tự kiểm tra an toàn PCCC tại nhà.

Theo ông Đinh Ngọc Thành, chủ một cửa hàng gạo tại xã An Phước, việc tự kiểm tra giúp ông chú ý hơn đến cách sắp xếp hàng hóa, hệ thống điện và các thiết bị có nguy cơ phát sinh cháy. Qua hướng dẫn của lực lượng chức năng, ông biết thêm những nội dung cần kiểm tra như: ổ cắm điện và việc sắp xếp hàng hóa cách xa ổ cắm điện để ngăn ngừa sự cố chập điện, cháy lan.

Đối với các cơ quan, đơn vị, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại nơi làm việc. Nội dung tập trung vào việc kiểm tra hệ thống điện, thiết bị chữa cháy, lối thoát nạn, việc bố trí vật dụng và quản lý các nguồn có nguy cơ phát sinh cháy. Qua đó giúp cán bộ, nhân viên nhận biết những thiếu sót có thể dẫn đến cháy, nổ và chủ động khắc phục ngay trong quá trình làm việc.

Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thái Phạm Anh Dũng cho biết: “Qua hướng dẫn của cán bộ PCCC, cơ quan đã chú trọng hơn đến việc tự kiểm tra các điều kiện an toàn tại nơi làm việc, từ hệ thống điện, phương tiện chữa cháy đến lối thoát nạn. Việc kiểm tra cần được duy trì thường xuyên để kịp thời phát hiện những thiếu sót, không chờ đến khi lực lượng chức năng kiểm tra mới thực hiện”.

Thiếu tá PHÙNG VĂN HẠNH, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố khuyến cáo: Trong quá trình hoạt động, người đứng đầu cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, việc quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt. Những dấu hiệu như: dây dẫn điện hư hỏng, thiết bị quá nhiệt, vật liệu dễ cháy đặt gần nguồn nhiệt cần được phát hiện và xử lý kịp thời.

Chủ động rà soát, khắc phục nguy cơ

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Dương, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố, để hạn chế nguy cơ cháy, nổ, các cơ sở cần duy trì việc tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC trong quá trình hoạt động. Việc kiểm tra cần được thực hiện thường xuyên, chú ý những khu vực có nguy cơ cao, không chờ đến khi lực lượng chức năng kiểm tra mới rà soát, khắc phục. Khi phát hiện thiếu sót, chủ cơ sở cần chủ động xử lý, không để kéo dài dẫn đến nguy cơ mất an toàn.

Bên cạnh việc kiểm tra, chủ doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cần quan tâm đến trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong công tác PCCC; thường xuyên nhắc nhở người lao động chấp hành các quy định về an toàn điện, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và sử dụng phương tiện chữa cháy đúng cách. Đối với những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, việc kiểm tra cần tập trung vào các khu vực lưu trữ hàng hóa, vật liệu dễ cháy, nơi sử dụng thiết bị điện và khu vực sản xuất.

Ngoài ra, các cơ sở cần sắp xếp hàng hóa, vật tư gọn gàng; giữ thông thoáng lối đi, lối thoát nạn; kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC đã trang bị. Người lao động cũng cần được hướng dẫn cách báo cháy, thoát nạn và xử lý tình huống ban đầu khi xảy ra sự cố. Các nội dung kiểm tra cần phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ sở, tránh làm qua loa, hình thức.