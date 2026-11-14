Tăng cường truyền thông về bảo hiểm xã hội

Truyền thông tạo hành động

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ngày càng cao, công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin mà phải tạo được sự thay đổi về nhận thức, thúc đẩy hành động và góp phần trực tiếp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Từ định hướng đó, BHXH tỉnh xác định phong trào thi đua chuyên đề năm 2026 là đợt thi đua cao điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy, nội dung, phương pháp, hình thức và hiệu quả tuyên truyền. Trọng tâm của phong trào là chuyển từ việc “phổ biến chính sách” sang “truyền thông tạo hành động”, gắn tuyên truyền với phát triển người tham gia và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân - Ảnh: N.L

Điểm đáng chú ý của phong trào này là công tác truyền thông được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, dựa trên dữ liệu và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối tượng hướng đến là những người chưa tham gia BHXH; người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT có nguy cơ gián đoạn; hộ kinh doanh; lao động phi chính thức; người lao động tại doanh nghiệp; học sinh, sinh viên.

Cách tiếp cận này giúp hoạt động tuyên truyền sát hơn với nhu cầu thực tế. Thay vì triển khai dàn trải, mỗi hoạt động truyền thông phải xác định rõ đối tượng, vấn đề cần tác động, mục tiêu, thông điệp, hình thức, kênh truyền thông, kết quả và minh chứng. Qua đó, từng nội dung tuyên truyền được theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phù hợp.

Trong quá trình thực hiện, BHXH tỉnh khuyến khích các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thông, lựa chọn hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và từng kênh tiếp cận. Các sản phẩm được chú trọng gồm: Tin, bài, video, infographic, nội dung trên mạng xã hội, tài liệu hỏi-đáp, sản phẩm truyền thông trực tiếp và nội dung tư vấn theo nhóm đối tượng.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công cụ phân tích dữ liệu và các phương thức truyền thông mới. Yêu cầu xuyên suốt là sản phẩm truyền thông phải dễ hiểu, trực quan, chính xác, thiết thực.

Nhân rộng cách làm hiệu quả

Để hoạt động truyền thông thực sự trở thành công cụ hỗ trợ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện chính sách BHXH, bên cạnh tuyên truyền trên môi trường số, BHXH tỉnh yêu cầu tăng cường hoạt động trực tiếp tại cộng đồng. Đặc biệt, mỗi BHXH cơ sở xây dựng ít nhất một chiến dịch hoặc mô hình truyền thông có mục tiêu cụ thể. Chiến dịch, mô hình phải xác định đầy đủ mục tiêu, đối tượng, thông điệp, sản phẩm, kênh truyền thông, tiến độ, người phụ trách, phương pháp đo lường và kết quả.

Với cách tiếp cận lấy “đúng đối tượng-đúng nhu cầu-đúng thông điệp-đúng chính sách-đúng thời điểm-có sản phẩm-có dữ liệu-có minh chứng-có hiệu quả” làm nguyên tắc, phong trào thi đua chuyên đề đợt này được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin của người dân và hỗ trợ hiệu quả việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của BHXH tỉnh trong năm 2026.

Ông Đinh Thái Quang, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh cho biết: Điểm mới nổi bật của phong trào là xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tương đối toàn diện, hướng tới đo lường thực chất kết quả truyền thông. BHXH tỉnh cũng đã ban hành 8 nhóm tiêu chí và các thang điểm cụ thể, tập trung vào sản phẩm truyền thông; truyền thông số và độ phủ, tương tác; chiến dịch, mô hình và khả năng nhân rộng. Định hướng của BHXH tỉnh là coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế và khả năng chuyển hóa hoạt động truyền thông thành kết quả cụ thể.

Phong trào thi đua chuyên đề với chủ đề “Tăng tốc tuyên truyền, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” không chỉ tạo động lực thi đua, mà còn hướng tới việc biến những cách làm hay thành nguồn lực chung của toàn hệ thống. Kết thúc phong trào, các sản phẩm, mô hình và cách làm hiệu quả sẽ được lựa chọn để xây dựng thành “Ngân hàng sản phẩm và mô hình tuyên truyền” của BHXH tỉnh phục vụ triển khai thống nhất trong toàn ngành.