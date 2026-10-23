Tăng cường truyền thông kỹ năng an toàn mạng và phòng ngừa lừa đảo trực tuyến

Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động chiến dịch Kết nối không một mình tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai. Ảnh: Công Nghĩa

Theo kế hoạch, trong tháng 10 và 11-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp cùng Phòng An ninh mạng (PA05), Công an thành phố Đồng Nai tổ chức các chuyên đề tuyên truyền tại 30 trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố.

Nội dung trọng tâm của chương trình nhằm trang bị cho học sinh kiến thức pháp luật, phòng ngừa các hành vi vi phạm; đồng thời hướng dẫn kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện và phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo, bắt cóc trực tuyến. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng “Chiến dịch Không một mình năm 2026” về phòng, chống xâm hại trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Đăng Bảo Linh tặng hoa cho các thành viên xung kích trên mặt trận tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng trong ngày ra mắt. Ảnh: Công Nghĩa

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ban giám hiệu các trường chủ động sắp xếp thời gian, ban hành thông báo triệu tập cụ thể thành phần giáo viên, học sinh tham gia. Đồng thời, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp triển khai văn bản đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn để chương trình diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ.