Tăng cường truyền thông cơ sở, quảng bá tiềm năng Kiên Lương và Vĩnh Điều

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 21/10, tại xã Kiên Lương, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình An Giang có buổi làm việc với lãnh đạo hai xã Kiên Lương và Vĩnh Điều nhằm thống nhất nội dung phối hợp tuyên truyền thời gian tới.

Theo định hướng trao đổi tại buổi làm việc, công tác tuyên truyền sẽ tập trung phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời quảng bá tiềm năng kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp và giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ sở.

Kiên Lương có thế mạnh về thương mại - dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và công nghiệp. Trong quý III/2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt 92,9 tỉ đồng, nâng tổng thu lũy kế lên 364,3 tỉ đồng, bằng 342,8% kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng thủy sản lũy kế đạt 17.013 tấn, bằng 173,4% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 10.660 tỉ đồng.

Trong khi đó, nông nghiệp là thế mạnh của xã Vĩnh Điều. Địa phương hiện có 4 hợp tác xã với 276 thành viên và 32 tổ hợp tác với 485 thành viên. Xã đang phát triển mô hình cánh đồng lớn, tham gia đề án 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp nhằm nâng giá trị hạt gạo, giảm chi phí sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương Phan Đình Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình An Giang Lê Văn Chuyển phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình đề nghị hai địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch tuyên truyền giai đoạn 2026–2030, xác định rõ nội dung trọng tâm và sản phẩm truyền thông cụ thể, phù hợp thực tế.

Với Kiên Lương, hai bên nghiên cứu khả năng tổ chức giải đua xe đạp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch. Còn tại Vĩnh Điều, nội dung tuyên truyền sẽ chú trọng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển và phản ánh kết quả sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân.

Hai bên cũng định hướng tăng cường kết nối doanh nghiệp, huy động nguồn lực xã hội để phát triển các sản phẩm truyền thông, góp phần quảng bá địa phương và thu hút đầu tư.