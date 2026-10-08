Tăng cường truyền thông bình đẳng giới

Năm 2024, cả nước ghi nhận 2.329 vụ bạo lực gia đình; trong đó, 2.011 người gây bạo lực là nam giới. Năm 2025, số vụ bao lực gia đình giảm còn 2.074 và 1.775 người gây bạo lực là nam gới. Nạn nhân trong các vụ bạo lực gia đình là nữ giới chiếm tỷ lệ trên 85%.

Tại tỉnh Điện Biên, năm 2024 xảy ra 33 vụ bạo lực gia đình; năm 2025 phát hiện 64 vụ. Từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội toàn tỉnh tiếp nhận, hỗ trợ 46 trường hợp bị bạo lực gia đình; trong đó, 75% nạn nhân là phụ nữ, 16% là trẻ em; 92% người gây ra bạo lực là nam giới. Đây mới là số vụ việc được phát hiện và thống kê; thực tế có thể còn những trường hợp chưa được thông báo, hoặc chưa tiếp cận các cơ quan chức năng.

Theo kết quả nghiên cứu về bình đẳng giới ở Việt Nam do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025, vấn đề bất bình đẳng giới cho thấy: trong ngày, số giờ làm việc gia đình của phụ nữ cao gấp đôi nam giới; nữ giới còn đối mặt với nhiều rào cản khi tiếp cận các công việc có thu nhập cao và cơ hội thăng tiến. Quan niệm nam giới là trụ cột gia đình vẫn tồn tại, tạo nên những khuôn mẫu giới khó thay đổi. Trên cơ sở đó, Viện đã kiến nghị chính sách hỗ trợ xóa bỏ bất bình đẳng giới, bao gồm: Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam.

Tại tỉnh Điện Biên, từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, nhằm kêu gọi cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Tháng 6/2026, UBND tỉnh Điện Biên ra lời kêu gọi các cơ quan, tổ chức và người dân chung tay xây dựng gia đình không bạo lực. Nhiệm vụ tập trung thực thiện đó là không chỉ xử lý các vụ việc phát sinh, mà phải giải quyết nguyên nhân sâu xa là quan niệm bất bình đẳng giới. Cùng với đó, hoạt động truyền thông cộng đồng, nâng cao nhận thức và hỗ trợ người bị bạo lực được xác định là nhiệm vụ cần tiếp tục đẩy mạnh.

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới diễn ra tại xã Mường Phăng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên là một trong những tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác thúc đẩy bình đẳng giới, phòng ngừa và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức hơn 30 lớp tập huấn về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới dành cho nhiều đối tượng khác nhau tại nhiều xã, phường trong tỉnh. Qua đó, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho cộng đồng. Bà Pờ Diệu Ninh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên cho biết: “Năm 2026, ngoài hoạt động tập huấn cho cộng đồng, Hội phối hợp với các xã, phường trên toàn tỉnh duy trì, phát huy hiệu quả 100 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 613 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 698 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 806 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Hội duy trì phối hợp với Trung tâm Phát triển cộng đồng tỉnh Điện Biên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực thông qua mô hình dịch vụ một cửa Ngôi nhà Ánh Dương Điện Biên”.

Ngôi nhà Ánh Dương hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực 24/7.

Trong năm 2026, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên triển khai dự án “Hỗ trợ nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại tỉnh Điện Biên”, do cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tài trợ. Dự án tập trung tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động về bình đẳng giới. Đồng thời triển khai chương trình tập huấn cho người tham gia hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trong cộng đồng. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Từ giữa tháng 9 đến nay, dự án đã tổ chức 20 lớp truyền thông tại nhiều xã, phường trong tỉnh.

Ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết: “Là cơ quan tham mưu, quản lý nhà nước về bình đẳng giới, đồng thời là cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Sở Nội vụ đã phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND xã, phường tổ chức hoạt động truyền thông. Đồng thời Sở tăng cường theo dõi, đánh giá hiệu quả các mô hình hỗ trợ phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới trong cộng đồng”.

Hoạt động truyền thông về bình đẳng giới cho thanh - thiếu niên tại xã Thanh Nưa.

Công tác truyền thông về bình đẳng giới được đẩy mạnh, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cộng đồng. Trên cơ sở đó, nhiều phụ nữ và trẻ em gái có thêm cơ hội học tập, nâng cao hiểu biết và tham gia các hoạt động xã hội. Các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế được quan tâm. Trong gia đình, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định, thể hiện qua quyền quyết định, quản lý chi tiêu, đóng góp kinh tế và giáo dục con cái. Cùng với đó, chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể và cơ quan chức năng chú trọng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ, bảo vệ người bị bạo lực trên cơ sở giới.

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Điện Biên xác định tiếp tục tăng cường triển khai, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng cho phụ nữ, trẻ em và người dân trên địa bàn toàn tỉnh.