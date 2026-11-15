Tăng cường trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự và kiến nghị vi phạm

Tăng cường trực tiếp kiểm sát nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm trong công tác thi hành án dân sự.

Thực hiện Kế hoạch công tác, Chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026. Ngay từ đầu năm, Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11) VKSND tỉnh Thanh Hóa đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để thực hiện trong năm 2026, trong đó có nhiệm vụ trực tiếp kiểm sát việc tổ chức thi hành án tại cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh và các Phòng Thi hành án dân sự trực thuộc.

Trọng tâm là kiểm sát toàn diện và theo các chuyên đề để nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của hoạt động công tác kiểm sát việc tổ chức thi hành án đối với cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh theo các chuyên đề kiểm sát; phát hiện những thiếu sót, vi phạm của cơ quan Thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành án, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án, từ đó phối hợp đề ra các giải pháp để giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo giải quyết đối với những nội dung vượt quá thẩm quyền quy định. Qua thực hiện công tác kiểm sát, kịp thời tổng hợp đối với những thiếu sót, vi phạm của cơ quan Thi hành án để tham mưu, đề xuất ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Trong năm 2026, Phòng 11 đã tiến hành trực tiếp kiểm sát theo chuyên đề, tiến hành kiểm sát toàn diện tại cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh; chủ trì, phối hợp với VKSND các khu vực thực hiện 4 cuộc trực tiếp kiểm sát tại các Phòng Thi hành án khu vực trực thuộc cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh (theo chuyên đề và toàn diện).

Theo đó, nội dung kiểm sát tập trung vào các nội dung khó giải quyết, chưa được giải quyết dứt điểm từ các năm trước, để tồn đọng kéo dài như: Việc giao nhận, bảo quản, xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ; Việc thụ lý và tổ chức thi hành đối với vụ việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, chức vụ; Việc phân loại việc chưa có điều kiện thi hành án; Việc theo dõi thi hành các bản án, quyết định liên quan đến các vụ án hành chính; Việc tổ chức thi hành án đối với các bản án hình sự có áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính; Công tác thu, quản lý và thanh toán tiền thi hành án; …

Các kiến nghị của Viện kiểm sát góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Đồng thời, Phòng 11 cũng đã tăng cường chỉ đạo 13 VKSND khu vực tiếp tục tăng cường công tác trực tiếp kiểm sát, kiểm sát đột xuất đối với các Phòng Thi hành án dân sự trên địa bàn thuộc phạm vi kiểm sát. Kết quả cho thấy: Tính đến thời điểm hết ngày 31/10/2026, VKSND các khu vực đã thực hiện 33 cuộc trực tiếp kiểm sát/13 VKSND khu vực (vượt chỉ tiêu theo QĐ 358 của VKSND tối cao giao 1 cuộc/1 VKSND khu vực/năm; đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của VKSND tỉnh, ít nhất 2 cuộc/năm/VKSND tỉnh và 1 VKSND khu vực, trong đó nhiều VKSND khu vực vượt chỉ tiêu do VKSND tỉnh giao trên 2 cuộc/năm).

Qua trực tiếp kiểm sát, Phòng 11 VKSND tỉnh cũng như VKSND các khu vực đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh và các Phòng Thi hành án dân sự khu vực theo các nội dung chuyên đề kiểm sát cũng như kiểm sát toàn diện như: Vi phạm về thông báo thi hành án; Vi phạm về xác minh điều kiện thi hành án; Vi phạm về thời hạn làm việc với bên phải thi hành án trong việc thi hành án hành chính; Vi phạm về thời hạn nộp tiền thu thi hành án vào ngân sách nhà nước; Vi phạm trong việc tiếp nhận, bảo quản và xử lý vật chứng; Thiếu sót trong việc chưa kịp thời phát hiện bản án của Tòa án còn có những điểm chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc thi hành án để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải thích bản án; … Qua đó VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hoá đã ban hành 52 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và đã có tiếp thu khắc phục đối với những thiếu sót, vi phạm.

Kết quả công tác kiểm sát trong lĩnh vực thi hành án dân sự của VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hoá cho thấy hai cấp kiểm sát tỉnh Thanh Hoá đã xác định rõ mục tiêu, tập trung nguồn nhân lực của ngành để thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao, ngày càng nâng cao kết quả, hiệu lực và hiệu quả của lĩnh vực công tác kiểm sát thi hành án dân sự, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.