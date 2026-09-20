Tăng cường triển khai thực hiện khám sức khỏe miễn phí cho người dân, tránh trùng lặp, lãng phí

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Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn số:17917/UBND-VHXH yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các xã, phường tăng cường triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, các địa phương phải khẩn trương rà soát, cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên; xác định số người đã khám, chưa khám, đối tượng cần ưu tiên, năng lực cơ sở y tế và tiến độ thực hiện từng tháng. Việc tổ chức khám phải bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đó là cần ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo và các nhóm đối tượng ưu tiên khác. Đồng thời, không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Các cơ quan, đơn vị phải phối hợp, lồng ghép giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí với kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe người lao động và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Kết quả khám còn giá trị lâm sàng được sử dụng, kế thừa nhằm hạn chế khám trùng, lãng phí và thanh toán trùng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu gắn hoạt động khám với quản lý sức khỏe liên tục; đẩy nhanh việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID. Dữ liệu khám sức khỏe phải được chuẩn hóa, kết nối với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và các cơ sở dữ liệu liên quan.

Sở Y tế được giao thiết lập cơ chế theo dõi tiến độ trực tuyến từ cấp tỉnh đến từng đơn vị, xã, phường; định kỳ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, xử lý các địa bàn chậm tiến độ. Đồng thời, ngành y tế chủ trì chuẩn hóa dữ liệu, quy trình liên thông kết quả khám và tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai.

Sở Tài chính được giao tham mưu bố trí, phân bổ kinh phí thực hiện chính sách; đồng thời chuẩn bị cơ chế ổn định từ năm 2027, xác định rõ phần kinh phí thuộc Quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rà soát, lập danh sách người thuộc diện được khám, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm các chỉ tiêu đề ra.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, hình thức, không bảo đảm chất lượng; xử lý nghiêm hành vi vi phạm, thất thoát, lãng phí, tiêu cực, trục lợi chính sách. Các địa phương phải báo cáo kết quả hằng tháng về Sở Y tế.