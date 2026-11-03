Tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng giữa Việt Nam và Lào
Ngày 3/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tại buổi tiếp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định ý nghĩa chiến lược của quan hệ Việt Nam-Lào, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và hợp tác phát triển giữa hai nước./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tang-cuong-trao-doi-kinh-nghiem-xay-dung-dang-giua-viet-nam-va-lao-post1145934.vnp