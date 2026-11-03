Tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng giữa Việt Nam và Lào

“Nghiên cứu giải pháp tổng thể, đồng bộ, khả thi nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, phòng chống lũ, đặc biệt tại lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy và các khu vực thường xuyên ngập úng như Xuân Mai, Chương Mỹ, Trần Phú…”. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường tại cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo thực trạng hệ thống thủy lợi và đề xuất các giải pháp trước mắt, lâu dài.