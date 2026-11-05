Tăng cường trao đổi, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Indonesia

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: ĐÔNG HÀ)

Tại buổi tiếp, đồng chí Đoàn Minh Huấn chào mừng các đại biểu của Đoàn LEMHANNAS, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng được nâng cao. Đồng chí giới thiệu với Đoàn LEMHANNAS về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cho Trung ương và địa phương của Việt Nam, một nhiệm vụ tương đồng với LEMHANNAS của Cộng hòa Indonesia.

Chủ tịch LEMHANNAS Ace Hasan Syadzily cho biết, LEMHANNAS là học viện trực thuộc Tổng thống Indonesia, có nhiệm vụ đào tạo và chuẩn bị thế hệ lãnh đạo quốc gia. Mục đích của chuyến thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là nhằm tham khảo, tìm hiểu về quá trình chuyển đổi hệ thống giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Phía Indonesia đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua và mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, trao đổi học thuật nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho mỗi nước.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn bày tỏ mong muốn cùng LEMHANNAS nâng tầm quan hệ, làm sâu sắc và thực chất các hoạt động ngoại giao học thuật, như tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn… ở các lĩnh vực mà mỗi học viện có thế mạnh. Ngoài ra, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng sẵn sàng trao đổi chuyên gia, giảng viên giảng dạy trong các môn học, ngành học là thế mạnh của trường.

Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn hai học viện chia sẻ kinh nghiệm quý báu tích lũy được trong quá trình quản trị đất nước, qua đó sẽ bồi đắp thêm quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Để cụ thể hóa hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giữa hai nước và hai học viện, đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị giao cơ quan hợp tác quốc tế của hai học viện xây dựng khung hợp tác ưu tiên và chuẩn bị ký kết bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Các nội dung trọng tâm sẽ bao gồm hợp tác đào tạo, nghiên cứu và đối thoại chính sách, trao đổi chuyên gia và trao đổi xuất bản phẩm. Chủ tịch LEMHANNAS Ace Hasan Syadzily nhất trí với đề xuất này và mong muốn thúc đẩy hợp tác cụ thể hơn, bao gồm trao đổi học viên, nghiên cứu chính sách, tổ chức các chuyến thăm, làm việc.